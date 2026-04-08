Wohnbeihilfe: „Absicherung für Kinder geschaffen“

Um Wohnen noch leistbarer zu machen, spricht sich Landesvize Gaby Schaunig aber noch zusätzlich für Mietpreisgrenzen aus: „Wir brauchen Spielregeln für dieses Grundbedürfnis, für viele Wohnungen gibt es die schon. Viele Private bewegen sich in einem fairen Spielraum, aber es gibt Ausreißer.“ Abschließend ihr Appell: „Wenn das Geld knapp ist, nutzen Sie die Wohnbeihilfe. Der Antrag geht ganz einfach im Internet.“