Zechmeister übernimmt größte Weinschule Europas

Von Neulingen bis zu „Masters of Wine“ – mehr als eine halbe Million Teilnehmer aus der ganzen Welt besuchten seit ihrer Gründung im Jahr 1991 die Seminare der Weinakademie in Rust. Ab Jänner 2027 übernimmt Christian Zechmeister, derzeit Geschäftsführer der Wein Burgenland, die Leitung.
Christian Zechmeister wird Josef „Pepi“ Schuller nach fast 36 Jahren an der Spitze der Weinakademie ablösen. Damit bleibt die weithin hochgeschätzte Kaderschmiede für vinophile Koryphäen fest in burgenländischer Hand. Schuller, später der erste rot-weiß-rote „Master of Wine“, war seit der Gründung als Geschäftsführer tätig.
International top
Schuller entwickelte die Akademie zur nationalen Weinschule mit starkem Fokus auf heimische Qualität und Seminarorten im ganzen Land. Selbst durch Arbeit und Ausbildung in Übersee geprägt, etablierte er von Beginn an eine internationale Ausrichtung der fachlichen Arbeit.
Die besten Voraussetzungen
Die Übergangsphase beginnt bereits im August. „Es sind große Fußstapfen, die Josef Schuller hinterlässt, aber ich bin überzeugt, dass Christian Zechmeister sie füllen wird“, kommentiert Chris Yorke, Geschäftsführer der Österreich Wein Marketing GmbH (ÖWM) und Aufsichtsratsvorsitzender der Weinakademie, den geplanten Wechsel. Die Weinakademie Österreich ist ein fünfzigprozentiges ÖWM-Tochterunternehmen.
Rückkehr zur Akademie
Erfolgt ist die Personalentscheidung nach einem klaren Bewerbungsprozedere und einem intensiven Hearing. Zechmeister, diplomierter Weinakademiker und Lektor, genießt einen ausgezeichneten Ruf weit über die Landesgrenzen hinaus.
Sein beruflicher Werdegang hatte sogar in der Weinakademie in Rust begonnen. In seinem ersten Job nach einem sechsmonatigen Aufenthalt in Kalifornien (USA) war Zechmeister von Februar 2002 bis April 2007 Vinotheksleiter und zuständig für die gesamte Weinlogistik überall dort, wo in Österreich, Deutschland und der Schweiz Seminare stattfinden: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung.“
Marktsituation im Blick
Ab 2027 will Zechmeister das Weinakademiker-Programm erfolgreich fortsetzen und zusätzlich neue, an die aktuelle Marktsituation angepasste Formate entwickeln. Hinter den Kulissen der Wein Burgenland läuft die Suche nach einer Nachfolge für die Geschäftsführung an. „Das Budget 2027 wird noch unter meiner Leitung erstellt“, kündigt Zechmeister an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.