Zechmeister übernimmt größte Weinschule Europas

Sein beruflicher Werdegang hatte sogar in der Weinakademie in Rust begonnen. In seinem ersten Job nach einem sechsmonatigen Aufenthalt in Kalifornien (USA) war Zechmeister von Februar 2002 bis April 2007 Vinotheksleiter und zuständig für die gesamte Weinlogistik überall dort, wo in Österreich, Deutschland und der Schweiz Seminare stattfinden: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung.“