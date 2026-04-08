TV-Auswanderin zieht sich für den „Playboy“ aus

Abschied mit gemischten Gefühlen

„Eigentlich war das etwas, das ich nie wirklich machen wollte. Die ersten Folgen, in denen ständig eine Kamera auf mich gerichtet war, waren richtig schlimm für mich“, schildert sie. „Aber ich habe mich daran gewöhnt, dieses immer gleiche TV-Team, das uns in L. A. begleitet hat, wurde wie eine kleine Familie, die dabei war, als wir geheiratet haben, als wir die Bäckerei aufgemacht haben und als ich schwanger wurde. Das war schön, und es ist auch etwas, das nicht jeder von sich sagen kann: ,Ich war in einer Fernsehshow, die mein Leben begleitet hat, und das kam gut an.‘“