Mourning Lucescu
Two weeks after the World Cup playoffs! Legendary coach dies!
Von krone Sport
One last time, he had given it his all, thrown everything into the mix to lead Romania to the World Cup as national team coach, even at the age of 80—but the strain and frustration over the playoff defeat against Turkey seem to have been too much for him, this evening, legendary coach Mircea Lucescu died from complications following a heart attack he suffered a few days ago!
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