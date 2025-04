Welche Themen für Jugend besonders wichtig sind

So sehen die nächsten Schritte aus

Die finale Priorisierung der Schwerpunkte wurde auf Basis der Umfrage und in Abstimmung mit dem Jugendbeirat festgelegt. Die priorisierten Schwerpunkte werden nun in Arbeitsgruppen aufbereitet, um konkrete Handlungsschritte vorzubereiten. Die Arbeitsgruppen bestehen u.a. aus Experten der außerschulischen Jugendarbeit. Jugendliche selbst werden in diese Arbeit ebenfalls bedarfsgerecht eingebunden werden.