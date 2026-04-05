Massenrauferei! Drei Verletzte vor Après-Ski-Lokal

Wilde Szenen spielten sich vor einem Lokal in Gerlos (Tiroler Bezirk Schwaz) am Samstagabend ab! Zwischen zwei niederländischen Gruppen flogen nach einem Streit die Fäuste. Drei Personen wurden dabei verletzt.
Zum brutalen Vorfall kam es am Samstag gegen 22.20 Uhr vor einem Après-Ski-Lokal in Gerlos! Dort gerieten zwei niederländische Gruppierungen zunächst verbal aneinander. Wenig später flogen auch schon die Fäuste.
Die jeweils vier Personen der Gruppen schlugen mit den Fäusten aufeinander ein und traten auch mit ihren Füßen auf die Kontrahenten ein. „Der Raufhandel wurde durch anwesende Securitymitarbeiter aufgelöst und die Gruppen getrennt“, schildert die Polizei.
Verletzter im Spital, Polizei griff ein
Bei dem Vorfall wurden drei Personen verletzt. Eine wurde mit erheblichen Verletzungen ins Bezirkskrankenhaus nach Schwaz eingeliefert. Alle Beteiligten konnten durch eine einschreitende Polizeistreife ausfindig gemacht werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.