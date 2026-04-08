Prügelnder Vater (55) versetzt Polizist Kopfstoß

Die Polizei rückte an und sprach gegenüber dem 55-Jährigen ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus. Der Mann sollte daraufhin die Wohnung in der Schröttergasse verlassen, wogegen er sich jedoch wehrte. Der 55-Jährige schlug einem Beamten mit der Faust gegen den Unterarm und versetzte einem weiteren Polizisten einen Kopfstoß.