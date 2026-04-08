Prügelnder Vater (55) versetzt Polizist Kopfstoß

Weil er seinen Sohn (19) und seine Ehefrau geschlagen haben soll, ist die Polizei am Dienstagabend in die Wohnung eines 55-Jährigen im Wiener Bezirk Favoriten gerufen worden. Auch gegenüber den Beamten zeigte sich der Mann gewalttätig – und versetzte einem Polizisten sogar einen Kopfstoß.
Der 19-Jährige war am Dienstagabend mit seinem Vater in Streit geraten. Im Zuge dessen soll der 55-jährige Inder dem jungen Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.
Nach Sohn auch Ehefrau attackiert
Die Mutter des 19-Jährigen ging daraufhin dazwischen, woraufhin der Mann auch ihr gegenüber brutal geworden sein soll: So habe er ihr ins Gesicht geschlagen, sie am Hals gekratzt und ihr T-Shirt zerrissen.
Die Polizei rückte an und sprach gegenüber dem 55-Jährigen ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus. Der Mann sollte daraufhin die Wohnung in der Schröttergasse verlassen, wogegen er sich jedoch wehrte. Der 55-Jährige schlug einem Beamten mit der Faust gegen den Unterarm und versetzte einem weiteren Polizisten einen Kopfstoß.
Der Inder wurde daraufhin festgenommen. Ehefrau und Sohn wurden von der Berufsrettung erstversorgt.
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