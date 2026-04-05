Teamchef warnt: „Man darf das nicht ignorieren“

„Man darf das nicht ignorieren“, drängt Haas-Teamchef Ayao Komatsu auf Verbesserungen in puncto Sicherheit der Fahrer. Der böse Crash seines Piloten Oliver Bearman in Japan hatte Bedenken an der Zuverlässigkeit der neuen Antriebseinheiten ausgelöst.
Der Brite war in Suzuka nach einem Abflug bei 300 km/h mit einer Wucht von 50 g in die Bande gekracht. Kommende Woche steht nun eine große Regel-Sitzung zwischen den F1-Teamchefs und der FIA auf dem Programm, um eine Lösung zu finden, dass Szenen wie jene in Japan nicht mehr vorkommen.
„Müssen ruhig bleiben“
„Ich weiß noch nicht, wie die Lösung aussieht. Aber wir müssen ruhig bleiben und das alles gemeinsam als F1-Kommission besprechen“, meinte Komatsu, der das Meeting durchaus begrüßt. „Jedes Mal, wenn wir ein Treffen mit allen Teamchefs, der FIA und der F1 haben, drängt niemand wirklich auf sportliche Vorteile. Ich denke also, dass wir als F1-Kommission auf die richtige Art und Weise diskutieren. Als F1-Gemeinschaft müssen wir uns gemeinsam damit befassen. Man darf das nicht ignorieren. Ich bin sicher, dass wir das auch auf der Ebene der Teamchefs besprechen werden. Also, ja, ich bin sicher, dass wir alle eng zusammenarbeiten werden, um sicherzustellen, dass wir sowohl die Sicherheit als auch das Racing an sich verbessern.“
Wie die Sicherheitsrisiken minimiert werden können, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar, Fakt ist jedoch: mit den neuen Motoren, die zu 50 Prozent auf Elektro-Antrieb setzen, müssen sich die Fahrer noch ein wenig gewöhnen. Ziel ist es nun, dass die Sicherheit der Piloten darunter jedoch nicht zu kurz kommt.
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