Teamchef warnt: „Man darf das nicht ignorieren“

„Müssen ruhig bleiben“

„Ich weiß noch nicht, wie die Lösung aussieht. Aber wir müssen ruhig bleiben und das alles gemeinsam als F1-Kommission besprechen“, meinte Komatsu, der das Meeting durchaus begrüßt. „Jedes Mal, wenn wir ein Treffen mit allen Teamchefs, der FIA und der F1 haben, drängt niemand wirklich auf sportliche Vorteile. Ich denke also, dass wir als F1-Kommission auf die richtige Art und Weise diskutieren. Als F1-Gemeinschaft müssen wir uns gemeinsam damit befassen. Man darf das nicht ignorieren. Ich bin sicher, dass wir das auch auf der Ebene der Teamchefs besprechen werden. Also, ja, ich bin sicher, dass wir alle eng zusammenarbeiten werden, um sicherzustellen, dass wir sowohl die Sicherheit als auch das Racing an sich verbessern.“