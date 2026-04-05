Interview & Rückblick

Katja Ebstein: Das macht die Schlager‑Ikone heute

Adabei-TV Clips
05.04.2026 10:00
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Katja Ebstein gehört zu den ganz großen Stimmen der 70er – ihr „Wunder gibt es immer wieder“ ist bis heute ein Ohrwurm über Generationen hinweg. Und: Mit 81 Jahren ist sie immer noch gut im Geschäft. Wir blicken auf ihre Karriere zurück und haben die ESC‑Ikone persönlich getroffen und gefragt, wie es um ihre aktuellen Projekte steht.

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