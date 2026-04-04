Chaos-Lenker als gesuchter Einbrecher entlarvt

In der Nacht auf Freitag ist der Wiener Polizei ein gesuchter Slowake (35) ins Netz gegangen – und das auf spektakuläre Weise: Ein Zeuge meldete einen Pkw, der in Schlangenlinien durch die Leyserstraße fuhr. Die Beamten hielten den Wagen an – und schon beim Aussteigen des Fahrers wurde klar: Alkohol, Müdigkeit und mögliche Drogen hatten ihre Finger im Spiel.
Doch damit nicht genug: Der Mann hatte keinen Führerschein dabei – und die Überprüfung brachte noch schockierendes ans Licht. Die slowakischen Behörden hatten bereits eine Ausschreibung zur Festnahme des 35-Jährigen wegen Gewaltdelikten herausgegeben.
Einbruchswerkzeug sichergestellt
Im Auto fanden die Polizisten dann einen Rucksack voller mutmaßlichem Einbruchswerkzeug, Handschuhe, Funkgeräte und Kabelbinder. Alles wurde sichergestellt, der Mann wurde festgenommen.
Nach den Ermittlungen wurde er nach Wiener Staatsanwaltschafts-Anordnung in eine Justizanstalt überstellt. Die weiteren Ermittlungen laufen.
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