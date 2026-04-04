Chaos-Lenker als gesuchter Einbrecher entlarvt

In der Nacht auf Freitag ist der Wiener Polizei ein gesuchter Slowake (35) ins Netz gegangen – und das auf spektakuläre Weise: Ein Zeuge meldete einen Pkw, der in Schlangenlinien durch die Leyserstraße fuhr. Die Beamten hielten den Wagen an – und schon beim Aussteigen des Fahrers wurde klar: Alkohol, Müdigkeit und mögliche Drogen hatten ihre Finger im Spiel.