Als Musik, die bewegt und Hoffnung schenkt

Einer, der sich damit auseinandergesetzt hat, ist der Kapellmeister der Militärmusik Burgenland, Oberst Johann Kausz. „In unserem jüngsten Kirchenkonzert der Militärmusik Burgenland in der römisch-katholischen Pfarrkirche Oberpullendorf wollten wir zeigen, wie dieser Weg klingen kann“, erklärt Kausz. Mit „Der Leidensweg Christi“ von Dominik Del Ra stand ein Werk im Zentrum, das die Passionsgeschichte musikalisch verdichtet. Gerade im sakralen Raum gewann diese besondere Musik eine spezielle Tiefe: Die Klänge wurden zu Trägern einer spirituellen Erzählung, die das Publikum nicht nur hören, sondern innerlich miterleben und vor allem eines – fühlen – konnte.