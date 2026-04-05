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So klingt Ostern

Als Musik, die bewegt und Hoffnung schenkt

Burgenland
05.04.2026 12:00
Oberst Johann Kausz ist einer, der sich vielseitig mit der Musik beschäftigt und die Konzerte ...
Oberst Johann Kausz ist einer, der sich vielseitig mit der Musik beschäftigt und die Konzerte der Militärmusik mit Herz und Hirn zusammenstellt. Sein beliebtes Osterkonzert begeisterte die Zuhörer.(Bild: MilMusB)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Zum Fest der Auferstehung Jesu gibt es etliche langjährige Traditionen. Auch musikalisch haben sich viele damit beschäftigt. 

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Ostern ist mehr als ein Fest der Freude. Es ist ein Weg – ein Weg durch Leid, Zweifel und Dunkelheit hin zu Trost, Zuversicht und neuem Leben.

Einer, der sich damit auseinandergesetzt hat, ist der Kapellmeister der Militärmusik Burgenland, Oberst Johann Kausz. „In unserem jüngsten Kirchenkonzert der Militärmusik Burgenland in der römisch-katholischen Pfarrkirche Oberpullendorf wollten wir zeigen, wie dieser Weg klingen kann“, erklärt Kausz. Mit „Der Leidensweg Christi“ von Dominik Del Ra stand ein Werk im Zentrum, das die Passionsgeschichte musikalisch verdichtet. Gerade im sakralen Raum gewann diese besondere Musik eine spezielle Tiefe: Die Klänge wurden zu Trägern einer spirituellen Erzählung, die das Publikum nicht nur hören, sondern innerlich miterleben und vor allem eines – fühlen – konnte.

Ergänzt wurde das Programm durch Charles Gounods „Buße, o göttlicher Erlöser“ und Giuseppe Verdis „Pace, pace, mio Dio“ aus der Oper La forza del destino. All diese Werke zeigen: Ostern klingt nicht nur festlich und strahlend. Es beginnt leise, nachdenklich, oft schmerzhaft. Es erzählt von Brüchen und Fragen, von innerer Unruhe und Suche. Doch gerade daraus wächst die Kraft der Verwandlung. Und wie würde der Kapellmeister das kurz zusammenfassen? Seine Antwort ist klar: „Als Musik, die berührt, bewegt und Hoffnung schenkt.“

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