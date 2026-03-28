Vandale trat auf Auto ein und zertrümmerte Glastür

Nächtlicher Wirbel im Tiroler Wintersportmekka Sölden: Ein unbekannter Vandale trat wie wild auf ein geparktes Auto ein und zertrümmerte dann bei einem Unterkunftsbetrieb auch noch eine gläserne Eingangstür. Der Täter konnte untertauchen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.
In der Nacht auf Samstag war der bis dato unbekannte Vandale in Sölden aktiv. Der Mann sei dabei beobachtet worden, wie er kurz nach 3 Uhr mehrmals gegen ein abgestelltes Auto trat.
Zerstörungswut auch bei Unterkunftsbetrieb
Danach flüchtete der Täter vom Parkplatz und marschierte zu einer Unterkunft, wo er mit massiver Gewalteinwirkung die gläserne Eingangstüre völlig zerstörte.
Täter konnte untertauchen, Polizei ermittelt
Im Flur des Gebäudes traf der Vandale dann direkt auf die Besitzerin, schilderte die Polizei. Daraufhin suchte der Unbekannte das Weite. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ausforschung des Täters aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.
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