Vandale trat auf Auto ein und zertrümmerte Glastür

Täter konnte untertauchen, Polizei ermittelt

Im Flur des Gebäudes traf der Vandale dann direkt auf die Besitzerin, schilderte die Polizei. Daraufhin suchte der Unbekannte das Weite. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ausforschung des Täters aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.