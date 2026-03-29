Bearman-Unfall befeuert weiter Reglement-Debatte

Hoher Geschwindigkeitsüberschuss

Er hatte in der 22. Runde die Kontrolle über sein Auto verloren und war mit hohem Tempo seitlich in die Streckenbegrenzung eingeschlagen. Danach verließ er humpelnd und mit schmerzverzerrtem Gesicht den Unfallort. Das Geschehen befeuerte die Debatte über das Technik-Reglement, in der die Zusatzkräfte durch den höheren Elektroanteil des Motors eine große Rolle spielen. Bearman kam mit hohem Geschwindigkeitsüberschuss an den vor ihm fahrenden Franco Colapinto im Alpine heran.