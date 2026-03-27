Wahl „unfair“, aber „er muss es eben akzeptieren“

Leidtragender an Tuchels Wahl ist Alexander-Arnold, der bei den Testspielen gegen Uruguay (heute um 20.45 Uhr) und Japan (Dienstag) zum Zusehen verdammt ist. Dass der Real-Profi vom Deutschen nicht berücksichtigt wurde, blieb nicht ohne Kritik. Dennoch bleibt Tuchel bei seiner Entscheidung. „Er muss es einfach akzeptieren. Es ist einfach eine Wahl. Eine sportliche Entscheidung. Vielleicht eine schwierige Wahl. Und vielleicht bis zu einem gewissen Grad unfair“, so der 52-Jährige.