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Thomas Tuchel gibt zu:

Wahl „unfair“, aber „er muss es eben akzeptieren“

Fußball International
27.03.2026 10:09
England-Teamchef Thomas Tuchel
England-Teamchef Thomas Tuchel(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dass er sich für die bevorstehenden Testspiele für Ben White und gegen Trent Alexander-Arnold entschieden hat, bezeichnete Thomas Tuchel zwar selbst als „unfair“, dennoch stellte Englands Teamchef klar: „Er (Alexander-Arnold, Anm.) muss es einfach akzeptieren.“

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Hintergrund: Aufgrund der Verletzung von Jarell Quansah hat Tuchel White nach zweieinhalb Jahren zurück in den Kader der „Three Lions“ geholt. Der Arsenal-Verteidiger hatte sich bei der WM 2022 in Katar mit dem damaligen Co-Trainer Steve Holland zerstritten und dem Team daraufhin den Rücken gekehrt. 

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Zweite Chance
„Ich denke, dass jeder eine zweite Chance verdient“, begründete Tuchel seine Entscheidung. „Als ich Ben gefragt habe, ob er bereit wäre, für mich und für England zu spielen, sagte er sofort, ohne zu zögern, dass er sehr gerne zurückkommen würde und verzweifelt darauf hoffe, wieder dabei zu sein.“

Trent Alexander-Arnold muss zu Hause bleiben.
Trent Alexander-Arnold muss zu Hause bleiben.(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)

Leidtragender an Tuchels Wahl ist Alexander-Arnold, der bei den Testspielen gegen Uruguay (heute um 20.45 Uhr) und Japan (Dienstag) zum Zusehen verdammt ist. Dass der Real-Profi vom Deutschen nicht berücksichtigt wurde, blieb nicht ohne Kritik. Dennoch bleibt Tuchel bei seiner Entscheidung. „Er muss es einfach akzeptieren. Es ist einfach eine Wahl. Eine sportliche Entscheidung. Vielleicht eine schwierige Wahl. Und vielleicht bis zu einem gewissen Grad unfair“, so der 52-Jährige. 

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