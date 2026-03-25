Aus für Ex-Thiem-Coach! Hurkacz zieht Konsequenz

Der Chilene Massu betreute Hurkacz seit November 2024 offiziell. Damals stieß auch Tennis-Legende Ivan Lendl zum Team des Polen. Doch sportlich lief es zuletzt alles andere als rund. Beim Masters-Turnier in Miami setzte es für Hurkacz die nächste Enttäuschung. Der 29-Jährige verlor bereits in der ersten Runde gegen Ethan Quinn mit 2:6 und 4:6.