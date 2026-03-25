Aus für Ex-Thiem-Coach! Hurkacz zieht Konsequenz

Hubert Hurkacz hat sich von Nicolas Massu getrennt. Mit dem ehemaligen Trainer von Dominic Thiem blieben die Erfolge beim Polen aus.
Der Chilene Massu betreute Hurkacz seit November 2024 offiziell. Damals stieß auch Tennis-Legende Ivan Lendl zum Team des Polen. Doch sportlich lief es zuletzt alles andere als rund. Beim Masters-Turnier in Miami setzte es für Hurkacz die nächste Enttäuschung. Der 29-Jährige verlor bereits in der ersten Runde gegen Ethan Quinn mit 2:6 und 4:6.
Damit kassierte der aufschlagstarke Pole seine sechste Erstrunden-Niederlage in Serie. Offenbar der Auslöser für den nächsten Schritt. Die Trennung von Massu erfolgte laut Hurkacz im gegenseitigen Einvernehmen. „Wir haben uns gemeinsam entschieden, getrennte Wege zu gehen“, erklärte die ehemalige Nummer sechs der Welt auf Instagram.
Absturz in der Weltrangliste
Mit großen Erwartungen war das Trainer-Duo gestartet. Das Ziel lautete: Rückkehr in die Top Ten. Stattdessen ging es im Jahr 2025 zunächst deutlich nach unten. Zwischenzeitlich rutschte Hurkacz sogar bis auf Rang 83 der Weltrangliste ab. Aktuell liegt der Pole nur noch auf Platz 75 im ATP-Ranking.
Allerdings spielte auch Verletzungspech eine Rolle. Während der Rasensaison musste Hurkacz eine längere Pause einlegen und kehrte erst zur neuen Saison wieder auf die Tour zurück.
Titel beim United Cup
Das Comeback verlief zunächst vielversprechend. Beim United Cup gewann Hurkacz vier seiner fünf Matches und feierte mit dem polnischen Team den Titel. Die anschließenden schwachen Ergebnisse führten nun jedoch zu einem Neuanfang auf der Trainerbank.
Für Massu dürfte es hingegen schnell neue Angebote geben. Der Chilene genießt auf der Tour einen ausgezeichneten Ruf und arbeitete von 2019 bis 2023 erfolgreich mit Dominic Thiem zusammen – gemeinsam holten sie 2020 den US-Open-Titel.
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