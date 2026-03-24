Lens lehnt PSG-Antrag auf Spielverschiebung ab

Lens hat die Verschiebung des Ligue-1-Schlagerspiels gegen Paris Saint-Germain abgelehnt. Der Serienmeister aus der Hauptstadt hatte den Antrag gestellt, die für 11. April angesetzte Auswärtspartie zu verschieben, um mehr Zeit für die Vorbereitung auf das Viertelfinal-Rückspiel gegen Liverpool in der Champions League zu haben. PSG liegt an der Tabellenspitze aktuell einen Zähler vor Lens, der Klub von Österreichs Teamspieler Samson Baidoo hat auch ein Spiel mehr bestritten.