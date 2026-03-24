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Lens lehnt PSG-Antrag auf Spielverschiebung ab

Fußball International
24.03.2026 16:19
Lens will das Spiel gegen PSG nicht verschieben.
Lens will das Spiel gegen PSG nicht verschieben.(Bild: AFP/FRANCK FIFE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Lens hat die Verschiebung des Ligue-1-Schlagerspiels gegen Paris Saint-Germain abgelehnt. Der Serienmeister aus der Hauptstadt hatte den Antrag gestellt, die für 11. April angesetzte Auswärtspartie zu verschieben, um mehr Zeit für die Vorbereitung auf das Viertelfinal-Rückspiel gegen Liverpool in der Champions League zu haben. PSG liegt an der Tabellenspitze aktuell einen Zähler vor Lens, der Klub von Österreichs Teamspieler Samson Baidoo hat auch ein Spiel mehr bestritten. 

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Wie Lens in einem Statement anmerkte, würde sich „eine beunruhigende Stimmung“ breitmachen: „Dass die französische Liga nach und nach zum Spielball der europäischen Interessen bestimmter Parteien degradiert wird.“ PSG hatte schon einmal eine positive Anfrage gestellt. Zwischen den Achtelfinalpartien gegen Chelsea wurde das Ligaspiel gegen Nantes verschoben.

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