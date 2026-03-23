The secret is out
Thiem’s return is nothing but a marketing stunt!
Coach, mentor, TV analyst? Lots of rumors, but none of it came true! Dominic Thiem’s return to the tennis circuit, which he announced prominently on social media a few days ago, turned out to be nothing more than a marketing stunt—the Lower Austrian is “just” promoting the new ATP Fantasy App…
Available starting with the clay-court season at the Monte Carlo Masters, the app lets you “coach” players and earn points for the successes of Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, and others.
“Sign up and see if you can beat my team!”
And in this way, you can compete in the virtual world with friends and tennis fans around the globe. “Sign up and see if you can beat my team,” urges Thiem, the 2020 US Open champion. “Prove that you’re the true tennis expert.”
All the fans who had hoped for an actual return of the Lower Austrian to the tennis circuit a year and a half after he retired were disappointed...
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