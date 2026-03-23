Schwarze Laudatio für einen roten Landeskaiser

Der schwarze Sportlandesrat Markus Achleitner musste Oberösterreich verlassen, um einem Roten die Ehre zu erweisen. Dieser Tage trafen sich die Sportreferenten der Bundesländer in Kärnten – und nutzten das gleich für einen Abschied.
Als Landeshauptmann von Kärnten ist der SPÖ-Politiker Peter Kaiser auch für die Sportagenden zuständig. In Klagenfurt steht bekanntlich ein Landeshauptmannwechsel an, weshalb der rote Landeskaiser das letzte Mal in dieser Runde war.
Achleitner und den Kärntner verbindet einiges
Als der Schwarze in seiner früheren Funktion als Eurothermenchef den Radtag ins Leben rief, war Kaiser dabei. Es entwickelte sich eine Freundschaft – was den Kärntner veranlasste, den Oberösterreicher um eine Laudatio zu bitten. Achleitner überreichte eine Karikatur mit turnenden Politikern und hob hervor, dass vor allem im Sport die Parteipolitik im Hintergrund stehe.
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