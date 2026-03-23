Schwarze Laudatio für einen roten Landeskaiser

Achleitner und den Kärntner verbindet einiges

Als der Schwarze in seiner früheren Funktion als Eurothermenchef den Radtag ins Leben rief, war Kaiser dabei. Es entwickelte sich eine Freundschaft – was den Kärntner veranlasste, den Oberösterreicher um eine Laudatio zu bitten. Achleitner überreichte eine Karikatur mit turnenden Politikern und hob hervor, dass vor allem im Sport die Parteipolitik im Hintergrund stehe.