Frau am Po begrabscht: Discogast (35) verhaftet

Zu einer Festnahme eines 35-jährigen polnischen Staatsangehörigen aus Straßwalchen (Salzburg) kam es in der Nacht zum Samstag. Der Mann wird beschuldigt, gegen 1 Uhr in einer Diskothek in Schwanenstadt ein unbekanntes weibliches Opfer am Gesäß begrapscht zu haben. Daraufhin wurde der Mann vom Türsteher des Lokals verwiesen. Nachdem der Türsteher von einem weiteren unbekannten Opfer, in diesem Fall von einem Mann, darauf hingewiesen wurde, dass ihn der 35-Jährige mit dem Abstechen bedroht habe, rief der Türsteher die Polizei.