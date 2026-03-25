Frau am Po begrabscht: Discogast (35) verhaftet

Weil er eine Frau am Po begrapscht haben soll, wurde ein 35-Jähriger aus einer Disco in Schwanenstadt in OÖ geworfen. Außerdem soll er einen Mann mit dem Abstechen bedroht haben. Der aggressive Partygast wurde daraufhin von Polizisten festgenommen. Versuchte dabei, diese zu verletzen.
Zu einer Festnahme eines 35-jährigen polnischen Staatsangehörigen aus Straßwalchen (Salzburg) kam es in der Nacht zum Samstag. Der Mann wird beschuldigt, gegen 1 Uhr in einer Diskothek in Schwanenstadt ein unbekanntes weibliches Opfer am Gesäß begrapscht zu haben. Daraufhin wurde der Mann vom Türsteher des Lokals verwiesen. Nachdem der Türsteher von einem weiteren unbekannten Opfer, in diesem Fall von einem Mann, darauf hingewiesen wurde, dass ihn der 35-Jährige mit dem Abstechen bedroht habe, rief der Türsteher die Polizei.
Alkotest verweigert
Der 35-Jährige fuhr daraufhin mit seinem Auto und drei weiteren Insassen weg. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang es einer Polizeistreife, das Auto im Stadtgebiet von Vöcklabruck anzuhalten. Der 35-Jährige befand sich augenscheinlich in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand, verweigerte jedoch den Alkotest. Aus diesem Grund nahmen ihm die Beamten seinen Führerschein ab. Bei der Amtshandlung verhielt sich der Mann zunehmend aggressiver, weshalb ihn die Polizisten schließlich festnahmen.
Auf Polizisten losgegangen
Während er zum Polizeiauto gebracht wurde, steigerte sich seine Aggression und er versuchte mehrere Kopfstöße gegen die Polizeibeamten. Er wurde zur Polizeiinspektion gefahren und auf dem Weg vom Auto zur Dienststelle versuchte der Mann mehrere Fußtritte in Richtung Gesicht der Polizisten. Bei seiner Einvernahme zeigte sich teilweise nicht geständig und verweigerte teilweise die Aussage. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
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