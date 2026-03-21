Tödliche Pfade: Migration wird zur Falle für Tiere

Ab kommenden Dienstag blickt die Welt nach Campo Grande: Bei der 15. UN-Konferenz zum Schutz wandernder Tierarten wird Klartext gesprochen – und der ist alarmierend. Jede vierte wandernde Tierart steht bereits am Abgrund. Fast die Hälfte aller Populationen ist im Sinkflug. Was einst natürliche Wanderwege waren, ist heute ein tödlicher Hindernisparcours.

„Straßen, Schiffe, Fischerei, Verschmutzung – die Tiere finden schlicht keinen Weg mehr“, warnt die heimische WWF-Expertin Simone Niedermüller vor Ort. Dazu kommt der Druck der Klimakrise, der alte Routen unbrauchbar macht. Die Folgen: ausbleibende Fortpflanzung, leere Nahrungsgründe – und stille Ökosysteme.