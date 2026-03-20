Ein haariger Frosch wie aus einer anderen Welt

Wenn Knochen zu scharfen Waffen werden

In höchster Not greift dieses Tier zu einer Strategie, die selbst Biologen erschaudern lässt: Es bricht gezielt die Knochen seiner Zehen, drückt sie durch die Haut – und formt so krallenartige Waffen. Ein Überlebensmechanismus, der zeigt, wie brutal und zugleich genial Evolution sein kann. Gerade solche Arten sind es, die im Verborgenen verschwinden, bevor wir sie überhaupt verstehen.