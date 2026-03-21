Lautes Knallen riss Hausbesitzer aus dem Schlaf

Kurz vor 2 Uhr nachts ging eine Holzhütte in Tragwein in Flammen auf. Der im danebenliegenden Wohnhaus schlafende 35-jährige Hausbesitzer wurde wach, weil die Fensterscheiben der Hütte mit einem lauten Knall zerbrachen. Er wählte den Notruf, und insgesamt neun umliegende Feuerwehren eilten zum Einsatzort.