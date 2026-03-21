Lautes Knallen riss Hausbesitzer aus dem Schlaf

Neun Feuerwehren standen in der Nacht zum Samstag in Zudersdorf in Tragwein (Oberösterreich) im Einsatz. Eine Holzhütte stand in Flammen und brannte völlig aus. Glücklicherweise wurde der Hausbesitzer wach und setzte die Rettungskette in Gang.
Kurz vor 2 Uhr nachts ging eine Holzhütte in Tragwein in Flammen auf. Der im danebenliegenden Wohnhaus schlafende 35-jährige Hausbesitzer wurde wach, weil die Fensterscheiben der Hütte mit einem lauten Knall zerbrachen. Er wählte den Notruf, und insgesamt neun umliegende Feuerwehren eilten zum Einsatzort.
Bewohner gerettet
Sofort wurde unter Atemschutz mit Löscharbeiten begonnen, um ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus zu verhindern. Vier Personen – darunter zwei Kinder – wurden von Feuerwehrleuten vorsorglich in Sicherheit gebracht.
Brandursache unklar
Die Hütte brannte völlig nieder, das Wohnhaus blieb aber dank des Einsatzes der Feuerwehrleute unversehrt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen.
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