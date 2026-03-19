Wilde Flucht mit Auto: Straßensperren durchbrochen

Gegen 18 Uhr erstattete ein Hotelier aus Serfaus (Bezirk Landeck) bei der Polizei in Ried im Oberinntal Anzeige, dass vier Gäste ohne zu zahlen geflüchtet seien. Die Polizei versuchte daraufhin noch in Ried, den Wagen anzuhalten – ohne Erfolg. „Der 22-jährige einheimische Lenker fuhr auf eine Polizistin zu, die zur Seite springen musste, und setzte die Flucht fort“, schildert Polizeisprecher Stefan Eder.