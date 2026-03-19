Wilde Flucht mit Auto: Straßensperren durchbrochen

Nachdem ein Quartett die Zeche in einem Hotel im Tiroler Oberland nicht gezahlt hatte, ergriff es am Mittwochabend die spektakuläre Flucht mit dem Pkw. Die Gauner durchbrachen Straßensperren, waren als Geisterfahrer unterwegs und konnten erst nach mehr als 60 Kilometern gestoppt werden.
Gegen 18 Uhr erstattete ein Hotelier aus Serfaus (Bezirk Landeck) bei der Polizei in Ried im Oberinntal Anzeige, dass vier Gäste ohne zu zahlen geflüchtet seien. Die Polizei versuchte daraufhin noch in Ried, den Wagen anzuhalten – ohne Erfolg. „Der 22-jährige einheimische Lenker fuhr auf eine Polizistin zu, die zur Seite springen musste, und setzte die Flucht fort“, schildert Polizeisprecher Stefan Eder.
Kilometerlange Geisterfahrt
Die Gauner rasten daraufhin in Richtung Inntalautobahn und dort weiter mit rund 150 km/h nach Osten. Auf einer Länge von rund fünf Kilometern waren die Flüchtenden dabei als Geisterfahrer unterwegs.
Der 22-jährige einheimische Lenker fuhr auf eine Polizistin zu, die zur Seite springen musste, und setzte die Flucht fort.
Stefan Eder, Polizeisprecher
Bild: Christof Birbaumer
Fluchtwagen stieß gegen Auto und Leitschiene
Die Polizei errichtete im Baustellenbereich zwischen Haiming und Mötz eine Straßensperre. „Der Lenker hielt kurz an, durchbrach die Sperre aber daraufhin“, schildert Polizeisprecher Eder. Ein Polizist musste sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen, der Fluchtwagen stieß gegen ein Polizeiauto und die Leitschiene und raste weiter.
Erneut Straßensperre durchbrochen
Die Flucht ging auf der Tiroler Straße weiter Richtung Osten, zwischen Rietz und Telfs durchbrach der Wagen erneut eine Polizeisperre, dabei wurde eine Polizistin in einem Polizeiauto verletzt. „Die Beamten konnten den Raser dennoch weiter verfolgen und ihn schließlich gegen 18.40 Uhr in Rietz stellen.“
Mehrere Anzeigen
Neben dem Lenker befanden sich noch ein 24-jähriger Einheimischer, eine 14-jährige Österreicherin und eine 42-jährige Deutsche im Wagen. Das Quartett wurde festgenommen.
Positiver Drogentest, fahruntauglich
Ein Alkotest mit dem 22-Jährigen verlief negativ, ein Test auf Suchtmittel verlief positiv. Der Amtsarzt stellte eine Fahruntauglichkeit fest. Die Ermittlungen sollen die Hintergründe für die spektakuläre Fahrt klären, es gibt Anzeigen wegen Einmietbetrugs und Widerstands gegen die Staatsgewalt.
Neben mehreren Polizeistreifen stand auch der Polizeihubschrauber Libelle Tirol im Einsatz.
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