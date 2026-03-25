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Frage des Tages

Noch 76 Tage: Freuen Sie sich auf die WM?

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25.03.2026 12:21
Das crazy oida – die erste WM-Teilnahme seit knapp 30 Jahren!
Das crazy oida – die erste WM-Teilnahme seit knapp 30 Jahren!(Bild: GEPA)
Porträt von Stefan Svitak
Von Stefan Svitak

In knapp zweieinhalb Monaten ist es soweit: Die Fußball-WM 2026 beginnt, erstmals seit 1998 mit österreichischer Beteiligung! Das ÖFB-Team, das sich momentan im spanischen Marbella auf das große Turnier vorbereitet, startet morgen mit dem Testspiel gegen Ghana offiziell in die WM-Saison. Unsere Frage des Tages vom 25. März lautet: „Fußballfieber steigt: Freuen Sie sich auch schon auf die WM?“

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Freuen Sie sich schon auf die Fußball-Weltmeisterschaft? Werden Sie die Spiele der ÖFB-Elf trotz des enormen Zeitunterschieds live verfolgen? Welche Chancen rechnen Sie unserer Mannschaft aus? 

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