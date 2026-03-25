Noch 76 Tage: Freuen Sie sich auf die WM?

In knapp zweieinhalb Monaten ist es soweit: Die Fußball-WM 2026 beginnt, erstmals seit 1998 mit österreichischer Beteiligung! Das ÖFB-Team, das sich momentan im spanischen Marbella auf das große Turnier vorbereitet, startet morgen mit dem Testspiel gegen Ghana offiziell in die WM-Saison. Unsere Frage des Tages vom 25. März lautet: „Fußballfieber steigt: Freuen Sie sich auch schon auf die WM?“
Ihre Meinung zählt!
Freuen Sie sich schon auf die Fußball-Weltmeisterschaft? Werden Sie die Spiele der ÖFB-Elf trotz des enormen Zeitunterschieds live verfolgen? Welche Chancen rechnen Sie unserer Mannschaft aus?
Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!
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