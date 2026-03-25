Noch 76 Tage: Freuen Sie sich auf die WM?

In knapp zweieinhalb Monaten ist es soweit: Die Fußball-WM 2026 beginnt, erstmals seit 1998 mit österreichischer Beteiligung! Das ÖFB-Team, das sich momentan im spanischen Marbella auf das große Turnier vorbereitet, startet morgen mit dem Testspiel gegen Ghana offiziell in die WM-Saison. Unsere Frage des Tages vom 25. März lautet: „Fußballfieber steigt: Freuen Sie sich auch schon auf die WM?“