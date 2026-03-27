„Ich mag Lesen, weil man richtig eintauchen kann“

„Wir wollen in der Volksschule die Motivation und das Interesse an Geschichten hochhalten“, so Florian Schmid, Lehrer an PH. Manche Kinder müssen noch an der Leseflüssigkeit arbeiten. Schmid: „Wenn man nicht 100 Wörter pro Minute mit einer Fehlerwahrscheinlichkeit von drei bis fünf Prozent lesen kann, führt das zu Problemen beim Sinnerfassen.“ Das fällt Studien zufolge 18 Prozent schwer.