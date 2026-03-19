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Ganz NÖ räumt auf: 20 Jahre Frühjahrsputz

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19.03.2026 00:01
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(Bild: www.sophiebalber.com)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Was achtlos weggeworfen wird, verschwindet nicht einfach aus der Natur. Zigarettenstummel, Verpackungen und anderer Müll bleiben oft lange in der Natur liegen – in Wäldern, auf Wiesen, entlang von Wegen oder an Straßenrändern. Genau hier setzt der NÖ Frühjahrsputz an.

Jedes Jahr machen sich tausende engagierte Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher auf den Weg, um gemeinsam Müll zu sammeln und ihre Umgebung sauber zu halten. 2026 ist ein besonderes Jahr, denn die große Umweltaktion feiert ihr 20-jähriges Jubiläum. Zwei Jahrzehnte voller Einsatz und Engagement zeigen eindrucksvoll, was möglich ist, wenn viele Menschen gemeinsam anpacken.

(Bild: www.sophiebalber.com)

Tausende Freiwillige im Einsatz
Ob Familien, Schulklassen, Vereine oder Freundesgruppen – beim Frühjahrsputz zählt jede helfende Hand. Aus zahlreichen lokalen Sammelaktionen entsteht eine landesweite Bewegung für eine saubere Umwelt.

Gerade für Kinder und Jugendliche wird Umweltschutz dabei unmittelbar erlebbar. Gleichzeitig stärken die Aktionen den Zusammenhalt in den Gemeinden. Am Ende bleibt für alle ein sichtbares Ergebnis: eine saubere Landschaft und eine lebenswerte Heimat. 

(Bild: www.sophiebalber.com)

Mitmachen und Jubiläumspreise gewinnen
Zum 20-jährigen Jubiläum wartet heuer ein besonderes Highlight auf alle Teilnehmenden: ein großes Gewinnspiel. Wer bei einer Sammelaktion mitmacht, kann direkt vor Ort über eine Gewinnkarte teilnehmen und sich damit die Chance auf attraktive Preise sichern.

Der festliche Abschluss der Jubiläumsaktion findet am 15. Juni 2026 im ORF-Landesstudio Niederösterreich statt. Dort werden die Gewinnerinnen und Gewinner ausgezeichnet und für ihr Engagement vor den Vorhang geholt.

Damit gilt im Jubiläumsjahr mehr denn je: Mitmachen zahlt sich doppelt aus - für eine saubere Umwelt und mit etwas Glück auch für einen Gewinn. Jetzt Sammelaktion anmelden, Müll sammeln und Teil der größten Umweltbewegung Niederösterreichs werden.

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