Ganz NÖ räumt auf: 20 Jahre Frühjahrsputz

Was achtlos weggeworfen wird, verschwindet nicht einfach aus der Natur. Zigarettenstummel, Verpackungen und anderer Müll bleiben oft lange in der Natur liegen – in Wäldern, auf Wiesen, entlang von Wegen oder an Straßenrändern. Genau hier setzt der NÖ Frühjahrsputz an.