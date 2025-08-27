Sohn von Michael Jackson feiert Verlobung!

Und noch eine Promi-Verlobung! Wie Michael Jacksons ältester Sohn Prince auf Instagram bekannt gab, wagen er und seine Freundin Molly nach acht gemeinsamen Jahren den nächsten Schritt.
Gleich mehrere Liebes-Fotos teilte Prince Jackson Mitte der Woche mit seinen Fans auf Instagram. Auf dem ersten Bild der Galerie gibt der älteste Sohn des 2009 verstorbenen Michael Jackson seiner Verlobten Molly einen zärtlichen Kuss. Beide sind in Weiß gekleidet.
Weitere Bilder zeigen schöne Momente des Paares, das seit acht Jahren liiert ist – unter anderem beim Kanufahren, beim Wandern oder mit Princes Oma Katherine Jackson.
Sehen Sie hier das Verlobungs-Posting von Prince Jackson:
„Freue mich auf nächstes Kapitel“
Im Kommentar zu seinem Posting verriet der 28-Jährige mit emotionalen Worten, dass er sich mit seiner Molly verlobt hat. „Molly und ich haben viel Zeit miteinander verbracht und unglaubliche Erinnerungen gesammelt. Wir haben die Welt bereist, haben unseren Abschluss gemacht und sind so sehr zusammengewachsen“, schrieb er.
Und weiter: „Ich freue mich auf dieses nächste Kapitel in unserem Leben, während wir weiter wachsen und tolle Erinnerungen sammeln. Ich liebe dich.“ Ans Ende seiner Nachricht setzte Prince schließlich ein Kuss-Emoji.
Fans gratulieren
Von den Fans gibt es für die schöne Neuigkeit zahlreiche Glückwünsche. „Dein Vater wäre so glücklich für dich“, oder „Ihr seid so ein schönes Paar. Dein Vater schaut stolz vom Himmel auf dich herab“, heißt es in den Kommentaren.
Während Prince gerade im Liebes-Glück schwelgt, sorgten zuletzt Fotos von seiner Schwester Paris Jackson für Schlagzeilen. Diese zeigten die Sängerin tränenüberströmt in aller Öffentlichkeit. „Das sind Trennungstränen“, stellte Jackson selbst schließlich klar. Die Verlobung mit Band-Kollege Justin Long scheint also wohl Geschichte zu sein ...
