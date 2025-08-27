Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prince im Liebes-Glück

Sohn von Michael Jackson feiert Verlobung!

Society International
27.08.2025 15:00
Nach acht gemeinsamen Jahren hat Prince Jackson seiner Freundin Molly einen Antrag gemacht.
Nach acht gemeinsamen Jahren hat Prince Jackson seiner Freundin Molly einen Antrag gemacht.(Bild: instagram.com/princejackson)

Und noch eine Promi-Verlobung! Wie Michael Jacksons ältester Sohn Prince auf Instagram bekannt gab, wagen er und seine Freundin Molly nach acht gemeinsamen Jahren den nächsten Schritt.

0 Kommentare

Gleich mehrere Liebes-Fotos teilte Prince Jackson Mitte der Woche mit seinen Fans auf Instagram. Auf dem ersten Bild der Galerie gibt der älteste Sohn des 2009 verstorbenen Michael Jackson seiner Verlobten Molly einen zärtlichen Kuss. Beide sind in Weiß gekleidet.

Weitere Bilder zeigen schöne Momente des Paares, das seit acht Jahren liiert ist – unter anderem beim Kanufahren, beim Wandern oder mit Princes Oma Katherine Jackson.

Sehen Sie hier das Verlobungs-Posting von Prince Jackson:

„Freue mich auf nächstes Kapitel“
Im Kommentar zu seinem Posting verriet der 28-Jährige mit emotionalen Worten, dass er sich mit seiner Molly verlobt hat. „Molly und ich haben viel Zeit miteinander verbracht und unglaubliche Erinnerungen gesammelt. Wir haben die Welt bereist, haben unseren Abschluss gemacht und sind so sehr zusammengewachsen“, schrieb er.

Und weiter: „Ich freue mich auf dieses nächste Kapitel in unserem Leben, während wir weiter wachsen und tolle Erinnerungen sammeln. Ich liebe dich.“ Ans Ende seiner Nachricht setzte Prince schließlich ein Kuss-Emoji.

Fans gratulieren
Von den Fans gibt es für die schöne Neuigkeit zahlreiche Glückwünsche. „Dein Vater wäre so glücklich für dich“, oder „Ihr seid so ein schönes Paar. Dein Vater schaut stolz vom Himmel auf dich herab“, heißt es in den Kommentaren.

Lesen Sie auch:
Bilder wie diese versetzen die Fans von La Toya Jackson, die extrem zierlich wirkt, in Sorge.
Fans in Sorge
La Toya Jackson wegen Kreuzblütler-Diät so dünn
11.06.2025
Hochzeit abgeblasen?
Paris Jackson weint „bittere Trennungstränen“
01.08.2025

Während Prince gerade im Liebes-Glück schwelgt, sorgten zuletzt Fotos von seiner Schwester Paris Jackson für Schlagzeilen. Diese zeigten die Sängerin tränenüberströmt in aller Öffentlichkeit. „Das sind Trennungstränen“, stellte Jackson selbst schließlich klar. Die Verlobung mit Band-Kollege Justin Long scheint also wohl Geschichte zu sein ...

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
121.761 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Britney Spears postet Splitternackt-Foto auf Insta
98.093 mal gelesen
Britney Spears sorgt mal wieder für Aufsehen.
Niederösterreich
Videos zeigen „Emil“ durch Donau schwimmen
92.026 mal gelesen
lch „Emil“ streift seit geraumer Zeit durch Österreich.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1394 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Salzburg
Vergleich: Lebensmittel bis zu 117 Prozent teurer!
1213 mal kommentiert
Eine AK-Erhebung hat ergeben, dass Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs in Bayern netto ...
Innenpolitik
„Kickl hat kalte Füße bekommen – ich nicht“
1078 mal kommentiert
Mehr Society International
Prince im Liebes-Glück
Sohn von Michael Jackson feiert Verlobung!
Alle Infos zum Klunker
Irre Summe! So viel kostete Swifts Verlobungsring
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Segen von Will & Kate
Swift: Wird DAS die Hochzeit des Jahrhunderts?
Babyglück in Miami
Sport-Ass Anna Kournikova erwartet viertes Kind
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf