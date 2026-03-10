LIVE: Bayern and Atlético Madrid unstoppable

In addition to Laimer on Italian soil, another ÖFB team player, Kevin Danso, will try his luck in the first leg of the round of 16 on Tuesday. The 27-year-old Styrian center back will be playing for Tottenham, currently 16th in the English Premier League, at Atletico Madrid. The return legs will follow on March 18. The day before, the remaining four matches will decide who advances, with the first legs scheduled for this Wednesday.