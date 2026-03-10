Champions League
LIVE: Bayern and Atlético Madrid unstoppable
Three first-leg matches are scheduled for today in the Champions League round of 16. Atalanta Bergamo welcomes FC Bayern Munich, Atletico Madrid faces Tottenham Hotspur, and Newcastle United takes on FC Barcelona. We will be reporting live – see the live ticker below.
Here is the live ticker:
Atalanta Bergamo should not be a stumbling block for FC Bayern in the round of 16 of the Champions League. ÖFB star Konrad Laimer and Co. want to continue their winning streak today in their first meeting with the seventh-placed team in Serie A, having won all of their last nine European matches. FC Barcelona (at Newcastle) and Liverpool (at Galatasaray) also want to live up to their role as favorites.
In addition to Laimer on Italian soil, another ÖFB team player, Kevin Danso, will try his luck in the first leg of the round of 16 on Tuesday. The 27-year-old Styrian center back will be playing for Tottenham, currently 16th in the English Premier League, at Atletico Madrid. The return legs will follow on March 18. The day before, the remaining four matches will decide who advances, with the first legs scheduled for this Wednesday.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
