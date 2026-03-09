Crash beim Überholen: Biker in Bach katapultiert

Schrecklicher Unfall Sonntagnachmittag im Tiroler Unterland: Ein 31-jähriger Motorradfahrer krachte beim Überholen gegen ein Auto, das gerade links abbiegen wollte. Der Biker wurde über die angrenzende Böschung in ein Bachbett geschleudert und erlitt erhebliche Verletzungen.
Das schöne Wetter und frühlingshafte Temperaturen locken jetzt auch wieder die Motorradfahrer auf die heimischen Straßen. Leider gab es auch schon die ersten Unfälle in dieser noch jungen Biker-Saison. Am Sonntagnachmittag etwa in Breitenbach am Inn im Tiroler Bezirk Kufstein.
Ein 31-jähriger Ungar war mit seinem Motorrad auf der Unterinntalstraße in Richtung Reintalersee unterwegs und wollte laut Polizei einen Pkw und zwei davor fahrende Radfahrer überholen.
Der 31-jährige Ungar stürzte über den Fahrbahnrand hinaus und anschließend über abschüssige Böschung. Letztlich kam er in einem Bachbett zu liegen.
Die Polizei
Beim Überholen mit Auto kollidiert
Als der Biker zum Überholvorgang ansetzte, wollte die 35-jährige Autolenkerin links auf eine Zufahrtsstraße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Motorrad und dem Pkw!
„Der 31-jährige Ungar stürzte daraufhin über den Fahrbahnrand hinaus und anschließend über abschüssige Böschung. Letztlich kam er in einem Bachbett zu liegen“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Mit Rettung ins Krankenhaus
Nach der notärztlichen Erstversorgung am Unfallort wurde der Verletzte mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand massiver Sachschaden.
