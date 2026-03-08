Premiere! Italienerin überrascht vor Heimpublikum

Während man sich im Zielraum schon allmählich auf die Siegerehrung eingestellt hat, machte sich Asja Zenere mit Startnummer 33 auf den Weg, das Rennen noch einmal richtig aufzumischen. Die 29-Jährige konnte am Sonntag im Super-G von Val di Fassa überraschen und mit dem dritten Platz den ersten Stockerlplatz ihrer Karriere feiern.