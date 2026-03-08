Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Startnummer 33

Premiere! Italienerin überrascht vor Heimpublikum

Ski Alpin
08.03.2026 12:21
Asja Zenere darf sich über den ersten Stockerlplatz ihrer Weltcup-Karriere freuen.
Asja Zenere darf sich über den ersten Stockerlplatz ihrer Weltcup-Karriere freuen.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Während man sich im Zielraum schon allmählich auf die Siegerehrung eingestellt hat, machte sich Asja Zenere mit Startnummer 33 auf den Weg, das Rennen noch einmal richtig aufzumischen. Die 29-Jährige konnte am Sonntag im Super-G von Val di Fassa überraschen und mit dem dritten Platz den ersten Stockerlplatz ihrer Karriere feiern. 

0 Kommentare

Ein kurzer Blick auf die Anzeigetafel, dann kannte die Freude keine Grenzen mehr. Asja Zenere schrie im Zielraum all ihre Emotionen heraus. Für die 29-Jährige ist es ein sensationelles Ergebnis. Der dritte Platz bedeutet – ausgerechnet vor Heim-Publikum – das erste Podest ihrer Weltcup-Karriere. 

Lesen Sie auch:
Cornelia Hütter war als Sechste beste Österreicherin beim Super-G in Val di Fassa.
Super-G: Val di Fassa
ÖSV-Damen bei Triumph von Italienerin geschlagen
08.03.2026
Aicher zeigt Nerven
Bitterer Ausfall! Rückschlag im Kampf um die Kugel
08.03.2026

Dabei schien das Rennen eigentlich schon vorbei zu sein. Kurz zuvor war Gesamtweltcup-Führende Mikaela Shiffrin mit einem wenig überzeugenden Lauf nur auf den 20. Zwischenrang gefahren. Im Zielraum freute sich die Italienerin Elena Curtoni ebenfalls schon über einen durchaus überraschenden Sieg. 

Bitter für Robinson
Doch dann kam Zenere und zeigte von Beginn an eine saubere Fahrt. Am Ende wurden es 27 Hundertstel Rückstand und damit der dritte Platz hinter Teamkollegin Curtoni und Kajsa Vickhoff Lie. Die Norwegerin war auch nur ein Hundertstel schneller. 

Leidtragende der Überraschungsfahrt von Zenere war vor allem Alice Robinson. Die Neuseeländerin rutschte so noch vom Podium und verlor so auch noch wichtige Punkte im Kampf um die kleine Kristallkugel. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
08.03.2026 12:21
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
287.056 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
282.479 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
253.856 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2735 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
2193 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
1418 mal kommentiert
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Mehr Ski Alpin
Ski-Weltcup im Ticker
LIVE: Starker zweiter Lauf von Dominik Raschner
Mit Startnummer 33
Premiere! Italienerin überrascht vor Heimpublikum
Aicher zeigt Nerven
Bitterer Ausfall! Rückschlag im Kampf um die Kugel
Super-G: Val di Fassa
ÖSV-Damen bei Triumph von Italienerin geschlagen
Flotte Sprüche
Abfahrtssieger gab auch bei der Goldparty Vollgas

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf