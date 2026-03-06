Frauen zum Bundesheer | Frauen leisten genug

Frauen zum Bundesheer. Was die Österreicher rund um die Wehrpflicht denken, das hat die „Krone“ in einer höchst repräsentativen Umfrage erheben lassen. Viele Ergebnisse haben wir bereits veröffentlicht – etwa, dass die Österreicher in der Frage zur Verlängerung der Wehrpflicht gespalten sind. Das sind sie auch, wenn man fragt, ob sie eine Wehrpflicht auch für Frauen gut finden würden. Da würde man glauben, dass eine klare Mehrheit dagegen wäre – dem ist aber nicht so. Denn nur knapp mehr als die Hälfte (52 Prozent) lehnt die Frauen-Wehrpflicht ab, bei den Männern sind sogar knapp zwei Drittel dafür. Unter den Frauen findet dagegen ein Viertel die Wehrpflicht für ihr Geschlecht gut. Gar nicht so wenig, oder?