Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Frauen zum Bundesheer | Frauen leisten genug

Guten Morgen Newsletter
(Bild: P. Huber)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Frauen zum Bundesheer. Was die Österreicher rund um die Wehrpflicht denken, das hat die „Krone“ in einer höchst repräsentativen Umfrage erheben lassen. Viele Ergebnisse haben wir bereits veröffentlicht – etwa, dass die Österreicher in der Frage zur Verlängerung der Wehrpflicht gespalten sind. Das sind sie auch, wenn man fragt, ob sie eine Wehrpflicht auch für Frauen gut finden würden. Da würde man glauben, dass eine klare Mehrheit dagegen wäre – dem ist aber nicht so. Denn nur knapp mehr als die Hälfte (52 Prozent) lehnt die Frauen-Wehrpflicht ab, bei den Männern sind sogar knapp zwei Drittel dafür. Unter den Frauen findet dagegen ein Viertel die Wehrpflicht für ihr Geschlecht gut. Gar nicht so wenig, oder?

0 Kommentare

Frauen leisten genug. „Krone“-Kolumnistin Conny Bischofberger schließt sich so wie die SPÖ-Frauenministerin und die ÖVP-Verteidigungsministerin (ÖVP) den Befürworterinnen nicht an. Sie schreibt: „Maschinengewehre zu bedienen, im ,Leopard´ zu sitzen oder sogar Raketen abzuschießen, bringt die Gleichstellung der Frau nämlich keinen Millimeter weiter.“ Bischofberger meint, dass Frauen schon mehr als genug für die Gesellschaft leisten: „Kinderbetreuung, Hausarbeit, Pflege von Angehörigen. Alles unbezahlt. Solange dieses Ungleichgewicht besteht, kann es bei der Wehrpflicht ruhig auch eines geben.“ Gehen wir davon aus, dass sich in dieser Frage die Männer einmal nicht durchsetzen werden.

Kommen Sie gut durch den Samstag!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Guten Morgen Newsletter
06.03.2026 22:00
Jetzt kommentieren

Mehr Nachrichten

Einige ÖGK-Leistungen werden für Versicherte teurer.
Krone Plus Logo
„Krone“ rechnet vor:
Was ÖGK-Kürzungen die Patienten wirklich kosten
Gleiche Wehdienstpflichten für Männer und Frauen?
„Krone“-Umfrage zeigt:
Männer wollen Frauen zum Wehrdienst schicken
Der Iran-Krieg befeuert die Teuerung, vor allem wegen der gestiegenen Spritpreise.
Staat kassiert mit
Jetzt runter mit den viel zu hohen Spritpreisen!
Ein israelischer Luftangriff in einem südlichen Vorort von Beirut soll eine Kommandozentrale der ...
LIVE
krone.at tickert live
Israel griff Zentrale der Revolutionsgarden an
Paul Wanner und David Alaba
Rangnick blieb dran
Wanner: „Österreich ist der richtige Weg für mich“
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
368.155 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
285.339 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
282.822 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2435 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2241 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Außenpolitik
Israel griff Zentrale der Revolutionsgarden an
1953 mal kommentiert
Ein israelischer Luftangriff in einem südlichen Vorort von Beirut soll eine Kommandozentrale der ...
Mehr Guten Morgen Newsletter
„Krone“-Umfrage zeigt:
Männer wollen Frauen zum Wehrdienst schicken
Nahost-Flüchtlinge
„Situation von 2015 darf sich nicht wiederholen“
krone.at tickert live
Israel griff Zentrale der Revolutionsgarden an
Krone Plus Logo
„Krone“ rechnet vor:
Was ÖGK-Kürzungen die Patienten wirklich kosten
Stellungnahme
Spesen-Causa: Strache schießt jetzt gegen Kickl
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf