Tanz und Fotografie verbindet viele Revolutionen

Viele Geschichten in einer

Wie sich das Bild der Frau gewandelt hat – von der hübschen Figurine zur emanzipierten Kämpferin. Wie sich der Tanz selbst verändert hat – von strengen Ballettfiguren hin zum freien Ausdruckstanz. Wie sich das Verhältnis zur Körperlichkeit transformiert hat – von keuschen Kostümen zu entblößten Brüsten. Auch das Aufkeimen des Starkults lässt sich hier nachvollziehen, da Abzüge von Künstlerinnen genau in dieser Zeit zur Massenware wurden.