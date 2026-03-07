Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Albertina modern

Tanz und Fotografie verbindet viele Revolutionen

Kultur
07.03.2026 20:00
Bewegung in Fotografien festzuhalten, war in den Anfangstagen des Mediums nicht denkbar. ...
Bewegung in Fotografien festzuhalten, war in den Anfangstagen des Mediums nicht denkbar. Charlotte Rudolph gelang es als eine der ersten mit einer Aufnahme von Mary Wigman (Ausschnitt) aus dem Jahr 1928.(Bild: Bildrecht, Wien 2026)
Porträt von Judith Belfkih
Von Judith Belfkih

Die Albertina gibt mit „Tanzbilder“ Einblick in die umfangreichen Foto-Bestände des Hauses. Rund 120 Aufnahmen von den 1860er bis in die 1930er Jahre zeigen, wie Ausdruck und Bewegung sich dabei verändert haben. Zu sehen bis 7. Juni in der Albertina modern im Künstlerhaus.

0 Kommentare

Menschen zu fotografieren, das bedeutete in den Anfangstagen des Mediums vor allem eines: stillhalten! Das Ergebnis waren statische Bilder von stoisch blickenden Menschen in steifen Posen. Erst technischer Fortschritt und kürzere Belichtungszeiten machen es möglich, auch Bewegungen einzufangen, Dynamik und spontane Gestik abzulichten. Gerade für die Tanzfotografie brachte das vor etwa 100 Jahren eine regelrechte Revolution. 

Die Albertina hat Tiefenbohrungen in ihrem umfangreichen Fotoarchiv gemacht und genau diesen Umbruch mit einer Ausstellung nachvollziehbar gemacht. Aus den mehr als 100.000 Fotografien der Sammlung hat Kuratorin Astrid Mahler für „Tanzbilder“ 120 Arbeiten ausgewählt, die nun in der Dependance im Künstlerhaus zu sehen sind.

Vom Tüll-Kostüm zum Akt
Die ersten Bilder stammen aus den 1860ern. Sie zeigen Tänzerinnen in gestellten Posen in üppigen Tüll-Kostümen freundlich lächelnd im Atelier. Sie stehen in einem starken Kontrast zu den jüngsten Fotografien aus den späten 1920er und frühen 1930er Jahren: Es sind dynamische Bilder voller Bewegung. Sie zeigen ausdrucksstarke Frauen in schlichten (oder kaum mit) Gewändern und mit expressiven Gesten.

Rudolf Jobst: Berta, Elsa und Grete Wiesenthal im Lanner-Schubert-Walzer, 1908
Rudolf Jobst: Berta, Elsa und Grete Wiesenthal im Lanner-Schubert-Walzer, 1908(Bild: ALBERTINA, Wien)
Charlotte Rudolph: Die Tänzerin Gret Palucca, 1924
Charlotte Rudolph: Die Tänzerin Gret Palucca, 1924(Bild: Bildrecht, Wien 2026)
Frédéric Boissonnas: Dem Ideal entgegen: Tanzende junge Frauen, 1910/Abzug 1912.
Frédéric Boissonnas: Dem Ideal entgegen: Tanzende junge Frauen, 1910/Abzug 1912.(Bild: ALBERTINA, Wien)
Carl und Rudolf Mahlknecht: Tänzerin im Atelier, ca. 1873
Carl und Rudolf Mahlknecht: Tänzerin im Atelier, ca. 1873(Bild: ALBERTINA, Wien)
Atelier d’Ora: Anna Pawlowa, 1913
Atelier d’Ora: Anna Pawlowa, 1913(Bild: ALBERTINA, Wien)
Anton Josef Trčka: Egon Schiele in Pose, 1914
Anton Josef Trčka: Egon Schiele in Pose, 1914(Bild: ALBERTINA, Wien)

Doch die Schau, die naturgemäß ausschließlich Schwarz-Weiß-Fotografien umfasst, erzählt weit mehr als nur die technische Entwicklung der Fotografie im Tanz. Anhand der chronologisch gehängten Bilder lassen sich etliche weitere gesellschaftliche wie künstlerische Entwicklungen nachvollziehen.

Viele Geschichten in einer
Wie sich das Bild der Frau gewandelt hat – von der hübschen Figurine zur emanzipierten Kämpferin. Wie sich der Tanz selbst verändert hat – von strengen Ballettfiguren hin zum freien Ausdruckstanz. Wie sich das Verhältnis zur Körperlichkeit transformiert hat – von keuschen Kostümen zu entblößten Brüsten. Auch das Aufkeimen des Starkults lässt sich hier  nachvollziehen, da Abzüge von Künstlerinnen genau in dieser Zeit zur Massenware wurden.

Lesen Sie auch:
Die Eingangsfront in der Wenzgasse 12 mit den zwei bescheidenen Eingängen, die die grandiose ...
Öffnet als Museum
Villa Beer: Neues Leben für Ikone der Baukunst
04.03.2026
Angewandte Kunst
Prachtvolle Glanzstücke der Juwelierskunst im MAK
05.03.2026

Dass Wien im frühen 20. Jahrhundert sowohl ein Zentrum des Tanzes als auch der Fotografie war, erklärt die Dichte an Werken, die hier verfügbar sind. Wie ganz nebenbei stellt die Schau auch prägende Künstlerinnen vor, die diese Zeit maßgeblich geprägt haben: von den legendären Tänzerinnen Josephine Baker, Gret Palucca oder Isadora Duncan bis zu den mitunter wenig bekannten Fotografinnen Charlotte Rudolph, Lisette Model oder Trude Fleischmann.

Einfluss weit über den Tanz hinaus
Wie diese Entwicklungen die Fotografie an sich und auch andere Künste beeinflusst haben, lässt sich nur erahnen. Etwa in dem ikonografischen Schiele-Porträt von Anton Josef Trčka, auf dem die expressive Geste durchaus an einen Tänzer gemahnt.

Was hier noch alles in den Archiven der Albertina schlummert, werden kommende Ausstellungen zeigen. Albertina-Direktor Ralph Gleis kündigte jedenfalls an, es weiter zu erforschen und zugänglich zu machen.  

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kultur
07.03.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Fast ausgestorben
Kakapos wegen Rimu-Baum-Früchten im Liebesrausch
Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
287.449 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
285.543 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
251.179 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2660 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
2219 mal kommentiert
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Feuerball über Teheran ++ Trümmerteil tötet Mann
1822 mal kommentiert
Mehr Kultur
Albertina modern
Tanz und Fotografie verbindet viele Revolutionen
Hass im Netz
Ingrid Brodnig: Wenn Worte zu Waffen werden
Stift Millstatt
Kunst, die vom Sein hinter dem Schein erzählt
Kein Katar-Geld mehr?
Krieg statt Kultur bei Osterfestspiel-Hauptsponsor
Tjark Bernau
„Theater muss dort hin schauen, wo es weh tut!“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf