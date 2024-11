Erschoss Hund: Diese Frau soll US-Grenzen schützen

Trump will mit Hardlinern radikalen Asylkurs fahren

In der Asylpolitik setzt Trump mit Stephen Miller und Tom Homan ebenfalls auf zwei weitere linientreue Gefolgsleute. Miller („Amerika ist für Amerikaner – und nur für Amerikaner“) könnte stellvertretender Stabschef werden. Homan setzte in Trumps erster Amtszeit die Trennung von Kindern von ihren Eltern an der US-Grenze um. Er soll die für Abschiebungen zuständige Behörde ICE leiten (Immigration and Customs Enforcement).