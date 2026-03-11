Vorteilswelt
Kroatien: Kleines Land, großes Welterbe

11.03.2026 21:28
(Bild: Julien Duval)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Wer an Kroatien denkt, hat oft zuerst das glasklare Meer und die malerischen Küstenstädte vor Augen. Doch das Land hat weit mehr zu bieten als Badeurlaub. Tatsächlich könnte einer der treffendsten Slogans lauten: „Ein kleines Land für ein großes Welterbe.“

Denn gemessen an seiner Größe und Einwohnerzahl verfügt Kroatien über eine beeindruckende Dichte an UNESCO-Welterbestätten. Historische Städte, außergewöhnliche Bauwerke, kulturelle Traditionen und einzigartige Naturlandschaften erzählen von einer jahrtausendealten Geschichte und einer lebendigen Kultur.

(Bild: Pula/Shutterstock)

Von den römischen Spuren in Split über mittelalterliche Altstädte bis zu geschützten Naturgebieten – die Vielfalt der UNESCO-Stätten zeigt, wie stark das Land kulturell geprägt ist. Sie spiegeln die Entwicklung Kroatiens wider und sind zugleich Teil des weltweiten kulturellen Erbes.

(Bild: Julien Duval)

Kunst, die das Leben begleitet
Doch Kultur in Kroatien ist nicht nur Vergangenheit – sie ist auch Gegenwart. Kunst und Kreativität sind tief im Alltag verankert.

Ob in großen Städten oder kleinen Küstenorten: Galerien, Museen und kulturelle Veranstaltungen gehören selbstverständlich zum Leben dazu. Musik, Theater, Film, Tanz, Oper und Ballett prägen die kulturelle Landschaft ebenso wie moderne Kunstformen und Design.

(Bild: Julien Duval)

Die kroatische Kunstszene ist dabei erstaunlich vielfältig. Traditionelle Ausdrucksformen stehen neben zeitgenössischer Kreativität, historische Inspiration neben moderner Interpretation. So entsteht ein lebendiges kulturelles Umfeld, das Besucher immer wieder überrascht.

Kreativität in jeder Region spürbar
Ein besonderer Reiz Kroatiens liegt darin, dass Kultur nicht nur in großen Metropolen stattfindet. Jede Region, jede Stadt und oft sogar jedes Dorf hat ihre eigene künstlerische Handschrift.

(Bild: Julien Duval)

In Küstenstädten finden im Sommer zahlreiche Festivals statt – von klassischer Musik bis zu modernen Kunstprojekten. Historische Plätze verwandeln sich in Bühnen für Theater und Konzerte, während Museen und Galerien das ganze Jahr über Einblicke in die kulturelle Vielfalt des Landes geben.

Die Kunst begleitet Besucher hier auf Schritt und Tritt – sei es bei einem Spaziergang durch eine Altstadt, bei einer Ausstellung in einer modernen Galerie oder bei einem Konzert unter freiem Himmel.

(Bild: Ivan Šardi)

Kultur als Teil der kroatischen Seele
Vielleicht ist es genau diese Verbindung aus Geschichte, Kreativität und Lebensfreude, die Kroatien kulturell so besonders macht. Kunst gibt dem Leben Farbe und Tiefe – sie berührt, inspiriert und verbindet Menschen.

In Kroatien wird diese Idee überall spürbar. Kultur ist hier nicht nur etwas, das man besucht – sie ist etwas, das man erlebt.

Und genau deshalb gilt: Dieses kleine Land besitzt ein erstaunlich großes kulturelles Erbe.

(Bild: CNTB)
