Pleite bei Fan-Hit! „Haben alles vermissen lassen“

Da musste doch ein sportliches Feuerwerk der Amstettner folgen – oder? Denkste. Der Leader lag schon nach zwei Minuten mit 0:1 hinten und geriet vier Minuten nach der Pause erneut durch Cosgun, von Heim-Keeper Estevao mit einem katastrophalen „Fehlpass“ bedient, mit 0:2 in Rückstand. Zugleich der Endstand. Und das ausgerechnet beim historischen Highlight – noch nie war man zu diesem Saisonzeitpunkt vorne. „Wir haben unsere Basics, eigentlich alles vermissen lassen“, seufzte SKU-Trainer Enengl. „Das tut mir auch leid für unsere Fans. Wir können es sicher anders.“