Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Amstetten mit Fan-Hit

„Hackler“ brennen auf das historische Highlight

Sport
06.03.2026 14:17
Amstettens „Hackler-Truppe“ will wieder jubeln.
Amstettens „Hackler-Truppe“ will wieder jubeln.(Bild: GEPA)
Porträt von Christian Mayerhofer
Von Christian Mayerhofer

Zweitliga-Spitzenreiter, tolle Kulisse und viel Vorfreude: Amstetten ist heiß auf das freitägige Heimduell gegen Austria Salzburg. Kapitän Lukas Deinhofer: „Liebe Fans! Das Bier wird gut schmecken. Kommt, wir brauchen eure Unterstützung, damit wir wieder ein Feuerwerk zünden können.“

0 Kommentare

Mehr als 1800 Zuschauer, also neuer Liga-Bestwert der Mostviertler seit März 2020 gegen Ried. Der neue Gästesektor muss gar erweitert werden, weil Austria Salzburg viele, viele Fans mitbringt. Und wie beim 1:1 am Dienstag bei Rapid II wohl wieder für packende (Choreo-)Stimmung sorgen wird...

Die Amstettner, erstmals in ihrer knapp achtjährigen Zweitliga-Geschichte zu diesem Saisonzeitpunkt vorne, erwartet am Freitag, 18 Uhr, im Ertl-Glas-Stadion ein Highlight (an der Abendkassa gibt es noch Karten). „Die Kulisse wird auch dank der Tradition und Historie von Salzburg besonders sein“, freut sich Cheftrainer Patrick Enengl, der den historischen Höhenflug „als coole Momentaufnahme“ sieht. Nach einer guten, intensiven Trainingswoche soll das Team des UEFA-Pro-Lizenz-Coaches „erneut bestimmend auftreten und beweisen, dass wir zurecht oben stehen.“

Amstetten-Trainer Patrick Enengl.
Amstetten-Trainer Patrick Enengl.(Bild: GEPA)

Ähnlich sieht’s Top-Routinier Sebastian Wimmer, der zuletzt beim 3:1-Sieg im Derby in St. Pölten zum wichtigen 2:1 traf: „Wir haben die Tabelle nirgends aufgehängt. Aber wir genießen den Platz an der Sonne, wollen nach dem Maximalen greifen und immer den nächsten Schritt.“ Allerdings nicht in die Bundesliga – der SKU verzichtet infrastrukturell-organisatorisch bedingt auf die Lizenz, kann nicht aufsteigen. „Es ist, wie es ist“, so Wimmer, mit seinem Team bereits seit August unbesiegt. „Wir machen viel Werbung – dank Kampf, Leidenschaft und einem guten Plan.“

So traf SKU-Top-Routinier Sebastian Wimmer in St. Pölten zum 2:1.
So traf SKU-Top-Routinier Sebastian Wimmer in St. Pölten zum 2:1.(Bild: GEPA)

Stammtormann Estevao ist gegen den Liga-Neunten Salzburg wieder gesetzt. Der 23-jährige Deutsch-Portugiese saß gegen St. Pölten, wo ihn Neudhart bärenstart vertrat, die Rotsperre von einem Match ab – und absolvierte nebenbei die Führerscheinprüfung. Enengl: „Die Torhüter-Positionen sind bei uns klar aufgeteilt. Und trotzdem möchte ich betonen, dass wir drei starke Goalies haben.“

Tormann Tiago Estevao ist nach seiner Rotsperre wieder zurück.
Tormann Tiago Estevao ist nach seiner Rotsperre wieder zurück.(Bild: GEPA)

Selbst Kapitän Lukas Deinhofer, auf Profiniveau Amstettens Rekordspieler, schwärmt von der aktuellen Begeisterung. „Das spürt man in der Stadt, in der gesamten Umgebung. Ich habe das so noch nie gesehen, bin extrem stolz“, verrät „Deini“, der nach dem Triumph beim SKN mit einer Kabinenansprache verzückte. „Wir sind eine geile Hackler-Truppe, in der jeder den anderen voll mitzieht. Deswegen sind wir auch so erfolgreich.“ Und das soll so bleiben. Gegen Austria Salzburg – vor toller Kulisse.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
06.03.2026 14:17
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
366.831 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
284.416 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
281.126 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2425 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2235 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
1278 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Mehr Sport
Amstetten mit Fan-Hit
„Hackler“ brennen auf das historische Highlight
Krone Plus Logo
Triste Saisonbilanz:
Hollabrunn ist die Stadt der roten Laternen
Krone Plus Logo
Amstetten als Leader
Erfolgscoach Enengl sogar beim Spazieren umringt
Krone Plus Logo
Doppel-Olympiasieger
Blanke Gier auf zwei Kugeln treibt Karl noch an
Admira patzt
Neuer Leader! Amstetten gewinnt Hit in St. Pölten

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf