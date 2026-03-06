„Hackler“ brennen auf das historische Highlight

Zweitliga-Spitzenreiter, tolle Kulisse und viel Vorfreude: Amstetten ist heiß auf das freitägige Heimduell gegen Austria Salzburg. Kapitän Lukas Deinhofer: „Liebe Fans! Das Bier wird gut schmecken. Kommt, wir brauchen eure Unterstützung, damit wir wieder ein Feuerwerk zünden können.“
Mehr als 1800 Zuschauer, also neuer Liga-Bestwert der Mostviertler seit März 2020 gegen Ried. Der neue Gästesektor muss gar erweitert werden, weil Austria Salzburg viele, viele Fans mitbringt. Und wie beim 1:1 am Dienstag bei Rapid II wohl wieder für packende (Choreo-)Stimmung sorgen wird...
Die Amstettner, erstmals in ihrer knapp achtjährigen Zweitliga-Geschichte zu diesem Saisonzeitpunkt vorne, erwartet am Freitag, 18 Uhr, im Ertl-Glas-Stadion ein Highlight (an der Abendkassa gibt es noch Karten). „Die Kulisse wird auch dank der Tradition und Historie von Salzburg besonders sein“, freut sich Cheftrainer Patrick Enengl, der den historischen Höhenflug „als coole Momentaufnahme“ sieht. Nach einer guten, intensiven Trainingswoche soll das Team des UEFA-Pro-Lizenz-Coaches „erneut bestimmend auftreten und beweisen, dass wir zurecht oben stehen.“
Ähnlich sieht’s Top-Routinier Sebastian Wimmer, der zuletzt beim 3:1-Sieg im Derby in St. Pölten zum wichtigen 2:1 traf: „Wir haben die Tabelle nirgends aufgehängt. Aber wir genießen den Platz an der Sonne, wollen nach dem Maximalen greifen und immer den nächsten Schritt.“ Allerdings nicht in die Bundesliga – der SKU verzichtet infrastrukturell-organisatorisch bedingt auf die Lizenz, kann nicht aufsteigen. „Es ist, wie es ist“, so Wimmer, mit seinem Team bereits seit August unbesiegt. „Wir machen viel Werbung – dank Kampf, Leidenschaft und einem guten Plan.“
Stammtormann Estevao ist gegen den Liga-Neunten Salzburg wieder gesetzt. Der 23-jährige Deutsch-Portugiese saß gegen St. Pölten, wo ihn Neudhart bärenstart vertrat, die Rotsperre von einem Match ab – und absolvierte nebenbei die Führerscheinprüfung. Enengl: „Die Torhüter-Positionen sind bei uns klar aufgeteilt. Und trotzdem möchte ich betonen, dass wir drei starke Goalies haben.“
Selbst Kapitän Lukas Deinhofer, auf Profiniveau Amstettens Rekordspieler, schwärmt von der aktuellen Begeisterung. „Das spürt man in der Stadt, in der gesamten Umgebung. Ich habe das so noch nie gesehen, bin extrem stolz“, verrät „Deini“, der nach dem Triumph beim SKN mit einer Kabinenansprache verzückte. „Wir sind eine geile Hackler-Truppe, in der jeder den anderen voll mitzieht. Deswegen sind wir auch so erfolgreich.“ Und das soll so bleiben. Gegen Austria Salzburg – vor toller Kulisse.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.