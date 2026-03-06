„Hackler“ brennen auf das historische Highlight

Ähnlich sieht’s Top-Routinier Sebastian Wimmer, der zuletzt beim 3:1-Sieg im Derby in St. Pölten zum wichtigen 2:1 traf: „Wir haben die Tabelle nirgends aufgehängt. Aber wir genießen den Platz an der Sonne, wollen nach dem Maximalen greifen und immer den nächsten Schritt.“ Allerdings nicht in die Bundesliga – der SKU verzichtet infrastrukturell-organisatorisch bedingt auf die Lizenz, kann nicht aufsteigen. „Es ist, wie es ist“, so Wimmer, mit seinem Team bereits seit August unbesiegt. „Wir machen viel Werbung – dank Kampf, Leidenschaft und einem guten Plan.“