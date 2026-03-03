Vorteilswelt
Erfolgsgeschichte

„Skilehrer sind das Herz des Wintertourismus!“

Bergkrone
03.03.2026 13:21
Richard „Richi“ Walter ist der oberste Skilehrer Österreichs, und er weiß, dass die Skilehrer ...
Richard „Richi“ Walter ist der oberste Skilehrer Österreichs, und er weiß, dass die Skilehrer das Herz des rot-weiß-roten Wintertourismus sind.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Österreichs Skilehrer-Präsident Richard Walter im großen „Bergkrone“-Gespräch über Qualität, Verantwortung – und warum Österreich im Schnee weiterhin der Weltmeister bleibt.

0 Kommentare

Unser Wintertourismus lebt nicht nur von Bergen, Schnee und modernsten Seilbahnen. Sein eigentliches Rückgrat steht jeden Morgen auf der Piste: die Skilehrer.

Kaum jemand kennt dieses System so gut wie der Tiroler Richard Walter, langjähriger Präsident des österreichischen und europäischen Skilehrerverbands.

Und für „Richi“, wie ihn alle nennen, ist klar: Der Skilehrer ist längst mehr als ein Vormacher im Skianzug – er ist Pädagoge, Gastgeber, Sicherheitsmanager und Botschafter in einer Person.

Der Kernauftrag des heimischen Skilehrwesens ist dabei klar definiert: allerhöchste Qualität sichern und diese weltweit sichtbar machen. Denn die österreichische Skilehrer-Ausbildung gilt international als die längste und anspruchsvollste überhaupt.

Die Nachfrage nach gut ausgebildeten Skilehrern ist österreichweit groß.
Die Nachfrage nach gut ausgebildeten Skilehrern ist österreichweit groß.(Bild: Hannes Wallner)

Besonders stark verändert hat sich der Alltag in den rund 700 Skischulen selbst. „80 Prozent des Geschäfts entfallen auf den Kinderunterricht“, weiß Richi, der nach Toni Sailer jahrzehntelang die Skischule Arlberg führte und heute mit 72 Jahren noch immer eine Skischule in St. Anton leitet.

Daher weiß Richi, dass die Skischule ein entscheidendes Bindeglied zwischen Skiregion und Gast ist. „Wer als Kind positive Erlebnisse im Schnee sammelt, kommt wieder – und bringt Eltern und später die eigenen Kinder mit.“ Denn während Hotelangestellte Gäste oft nur wenige Minuten sehen, verbringen Skilehrer täglich vier bis sechs Stunden mit ihnen. „Für viele Familien ist nicht das Hotel ausschlaggebend, sondern die Bezugsperson auf der Piste“, so der Präsident.

Ein Beruf wird professioneller
Auch das Berufsbild hat sich gewandelt. Aus dem klassischen Skilehrer wurde ein Schneesportcoach. Die Ausbildung ist heute modular aufgebaut: Ski alpin, Snowboard, Langlauf, Kinderpädagogik, Freeride- und Geländeprogramme.

Gerade in anspruchsvollen Regionen wie dem Arlberg trägt der Skilehrer enorme Verantwortung – Lawinenlage, Gelände, wechselnde Schneeverhältnisse verlangen körperliche Fitness, mentale Stärke und Erfahrung. Doch die hohe Qualität hat ihren Preis: Nicht jeder schafft laut Richi die Ausbildung bis zur höchsten Stufe. Die Durchfallquoten sind hoch. Dieses Aussieben ist kein Makel, sondern Teil des Systems.

Österreich setzt nicht auf Masse, sondern auf abgestufte Qualität – vom hervorragend geschulten Kinderlehrer über solide Landeslehrer bis hin zu staatlich geprüften Spezialisten.

Weltweit bewundert – daheim oft unterschätzt
International genießen österreichische Skilehrer noch immer einen legendären Ruf. Historisch geprägt durch Pioniere, die nach dem Krieg Skigebiete in Nordamerika, Japan oder Australien aufbauten, gilt die rot-weiß-rote Ausbildung bis heute als Goldstandard. Richi: „Wer diese vorweisen kann, muss im Ausland nichts erklären.“

80 Prozent des Skilehrer-Geschäfts entfallen auf den Kinderunterricht.
80 Prozent des Skilehrer-Geschäfts entfallen auf den Kinderunterricht.(Bild: Hannes Wallner)

Im eigenen Land hingegen wird der Beruf oft unterschätzt. Ein Schicksal, das einige heimische Erfolgsgeschichten teilen: weltweit gefragt, daheim zu selbstverständlich genommen. Auch gesellschaftliche Debatten machen vor der Skischule nicht halt – etwa bei Abschlussrennen, wo es immer öfters keine ersten Plätze, sondern nur noch Sieger gibt. „Leistung ist wichtig“, betont Richi. Kinder müssten lernen, dass Talent und Einsatz zählen. Gleichzeitig soll sich niemand ausgeschlossen fühlen.

Leistung, aber niemand bleibt zurück
Der Klimawandel stellt den Wintersport vor große Herausforderungen. Ohne technische Beschneiung wäre ein moderner Skibetrieb längst nicht mehr möglich. Maschinenschnee ist für den 72-Jährigen kein Luxus, sondern Basisinfrastruktur. „Zehntausende Gäste auf kompakten Pisten brauchen stabile Unterlagen – sonst wäre selbst bei viel Naturschnee schnell Schluss.“

Onlinebuchungen und Social Media sieht der oberste Skilehrer des Landes nicht als Bedrohung, sondern als Chance. „Wintersport ist präsenter denn je, besonders bei jungen Zielgruppen.“ Digitale Kanäle bringen enorme Sichtbarkeit für den Skisport – ein Marketingeffekt, den frühere Generationen nicht kannten. Deshalb ist Richi überzeugt, dass der Skilehrer selbst in Zeiten von KI bleiben wird. Die Herausforderungen ändern sich, nicht aber die Faszination. „Solange Wintersport als Lifestyle wahrgenommen wird, bleibt er attraktiv.“

Denn für den Skilehrer-Präsidenten ist klar: „Die Faszination Berge und Winter ist durch nichts zu ersetzen – kein Strand der Welt kann da mithalten.“

