Die „Tosca“ der Alpen: 25 Jahre Hannibal in Sölden

Die nächste Aufführung findet übrigens am 10. April 2026 statt. Zum letzten Mal? Ernst Lorenzi lacht: „Bereits 2002 hieß es, dass dies eine einmalige Geschichte wird. Das hieß es dann bei jeder weiteren Aufführung. Ich gehe davon aus, dass wir auch das 30-jährige Jubiläum begehen werden!“ Sein Buch, in dem er die Geschichte der Hannibal-Aufführung ausgerollt hat, umfasst 200 Seiten und zahlreiche Bilder und Geschichten. Es kann um 45 Euro unter lorenzi@soelden.com bestellt werden. Alle weiteren Infos und Tickets zur Aufführung am 10. April: www.soelden.com/hannibal