The finance minister’s “inconceivable gaffe”

The reactions of the provincial governors were fierce. "The finance minister's flippant statements are untrue," said the host of the meeting, Styrian Governor Mario Kunasek (FPÖ). According to him, the provincial governors and government representatives worked on a paper on the reform partnership long after dinner, while Marterbauer traveled back to Vienna after dessert. Kunasek called the statement "an unbelievable gaffe" and "disrespectful to the representatives of the federal states."