„CoffeeDoc“ verschreibt kulinarische Gesundheit

Doch statt nur Empfehlungen auszusprechen, setzt der Mediziner selbst ein Zeichen: Direkt bei seiner Ordination entstand die „Kaffeeküche by CoffeeDocs“ – eine mediterane Gastro-Bar mit täglich frisch gekochten Speisen. Auch Kaffee wird hier nicht verteufelt – im Gegenteil: Studien zeigen durchwegs positive Effekte für die Gesundheit. Daher wird hochwertiger Espresso zu fairen Preisen angeboten. Was als Mitarbeiter-Küche begann, entwickelte sich zum innovativen Gastronomiekonzept. Donato und Giovanna begrüßen und verwöhnen ihre Gäste mit herzlicher italienischer Art. Urlaubsfeeling inklusive!