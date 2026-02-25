„CoffeeDoc“ verschreibt kulinarische Gesundheit

Medizinische Instrumente und Tassen – beide sind dem Arzt Angermayr in seinem Ordi-Cafe in St. Pölten sehr vertraut.
Gesundheit beginnt nicht erst beim Arzt,- sondern täglich am Teller. „Was wir essen, beeinflusst Verdauung, Stoffwechsel und Immunsystem“,“, schmunzelt Prof. Dr. Bernhard Angermayr, Facharzt für Verdauung. Folglich verbindet er zwei Welten, die enger zusammengehören, als man denkt: Medizin und Gastronomie! Täglich betreut der Spitzenmediziner in seinem „imed-Zentrum“ in der Kremser Landstraße Patienten.
Doch statt nur Empfehlungen auszusprechen, setzt der Mediziner selbst ein Zeichen: Direkt bei seiner Ordination entstand die „Kaffeeküche by CoffeeDocs“ – eine mediterane Gastro-Bar mit täglich frisch gekochten Speisen. Auch Kaffee wird hier nicht verteufelt – im Gegenteil: Studien zeigen durchwegs positive Effekte für die Gesundheit. Daher wird hochwertiger Espresso zu fairen Preisen angeboten. Was als Mitarbeiter-Küche begann, entwickelte sich zum innovativen Gastronomiekonzept. Donato und Giovanna begrüßen und verwöhnen ihre Gäste mit herzlicher italienischer Art. Urlaubsfeeling inklusive!
