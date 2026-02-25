„Moststraße 2126“: Über die Flucht aus dem System

Fikitve Zeitreise in die Zukunft

„Ich wollte mal einen Zukunftsroman schreiben, der auch gesellschaftskritisch ist“, erzählt Helmut Scharner, der bisher als Regionalkrimi-Autor bekannt war. Romane wie „Mostviertler Tänzerin“ stammen aus seiner Feder. Für seinen Thriller hat er zuerst hundert Jahre in die reale Vergangenheit Europas geblickt, bevor er seine Geschichte hundert Jahre in der Zukunft entfaltet hat. Wie es mit Protagonistin Laura im Thriller weitergeht, bleibt spannend: Bei einem politischen „Verteidigungsturnier“ muss sie entscheiden, wie weit sie für die Freiheit und Gerechtigkeit geht. Doch das Werk soll auch Hoffnung machen, denn „Krisen, hat es immer gegeben wird man erkennen“ – merkt der Autor „aus der Zukunft“ an.