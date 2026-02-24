Darum sind persönliche Weihnachtsgeschenke ideal

Es ist alle Jahre wieder dasselbe Spiel. Draußen funkeln die Lichterketten um die Wette, der Duft von Punsch zieht durch die Gassen und drinnen beginnt das große Rattern. Weihnachten steht vor der Tür und statt besinnlicher Vorfreude breitet sich leichte Panik aus. Was sollen wir den Liebsten heuer unter den Baum legen? Sollen es wieder die klassischen Socken für den Papa sein, die er dann mit einem gequälten Lächeln in die Schublade verbannt? Oder der kalte Tankgutschein für die Tante?