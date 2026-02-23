Girl (14) in custody
Tragic discovery in cemetery: Dead woman found
Shocking discovery in Vienna-Penzing: On Monday afternoon, a dead woman was discovered in the Baumgarten cemetery. She had several stab wounds to her neck, and a first arrest has already been made.
According to initial investigations, the violent crime took place at around 3:45 p.m., but it is still unclear what exactly preceded the brutal killing of a 65-year-old cemetery visitor. The woman was fatally injured with several stab wounds to the neck.
Did an attempted robbery end in an escalation of violence?
The prime suspect is a 14-year-old girl. She is already in police custody, as the "Krone" newspaper has learned. The Vienna State Criminal Investigation Office is investigating, but the background to the crime is still unclear.
Currently, there is suspicion that this was an attempted robbery that escalated into violence. However, the 14-year-old has not yet been questioned. Both the victim and the suspect are Austrian citizens.
The woman's body was discovered in the Baumgarten cemetery:
Large-scale police operation
The police were out in force in the area around the cemetery in Penzing. The cemetery is currently open until 5 p.m., with the side gates closing an hour earlier.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.