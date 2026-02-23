Allergikern droht Horrorjahr

Die Allergien haben sich in den vergangenen 20 Jahren genauso verändert, wie das Klima, weiß Mediziner Walter Kratochwill, der in St. Pölten und Wiener Neustadt Allergiker berät. „Waren damals um die 20 Prozent der Bevölkerung auf etwas allergisch, sind es heute über 30 Prozent.“ Das liege nicht nur an der Erderwärmung, sondern auch an unserer Ernährung. „Wir essen viel Künstliches, das verändert die Reaktionen auf Kreuzallergene“. Wer gegen Birkenpollen allergisch ist, spürt oft auch bei Nüssen, Äpfeln oder Birnen Ausschläge oder Atembeschwerden.