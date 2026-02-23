Allergikern droht Horrorjahr

Nach einem langen Winter blüht oft alles gleichzeitig. Allergie-Experte Walter Kratochwill berät Betroffene.
Langsam schmilzt die dicke Schneedecke im weiten Land wieder dahin und macht damit bald den Weg für blühende Sträucher und Bäume frei. Im milden Winter beginnen die Baumpollen mancher Gewächse oft schon Anfang Jänner zu blühen. Die Schneemengen verzögern die Frühblüher, „das bedeutet aber auch, dass der Start der Allergie-Saison heuer sehr intensiv wird – weil vieles gleichzeitig zu blühen beginnt“.
Die Allergien haben sich in den vergangenen 20 Jahren genauso verändert, wie das Klima, weiß Mediziner Walter Kratochwill, der in St. Pölten und Wiener Neustadt Allergiker berät. „Waren damals um die 20 Prozent der Bevölkerung auf etwas allergisch, sind es heute über 30 Prozent.“ Das liege nicht nur an der Erderwärmung, sondern auch an unserer Ernährung. „Wir essen viel Künstliches, das verändert die Reaktionen auf Kreuzallergene“. Wer gegen Birkenpollen allergisch ist, spürt oft auch bei Nüssen, Äpfeln oder Birnen Ausschläge oder Atembeschwerden.
Olivenbaum-Allergie wird heimisch
Seit 2024 gibt es in Wiener Neustadt und St. Pölten Allergie-Ambulatorien, die Ordinationen entlasten sollten. Seitdem auch auffällig: Immer mehr Allergiker reagieren auf Olivenbäume, die sich in den warmen Sommern mittlerweile auch in NÖ wohlfühlen. „Esche-Allergiker merken aufgrund derselben Gattung wohl bei diesen eine ähnliche Reaktion“, sagt der Experte. Kratochwills Tipp : „Mit einer Untersuchung nicht zu lange warten. Aus Allergien wächst man nicht heraus!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.