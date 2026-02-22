Rants in Vienna
Grönemeyer’s political tantrum outrages fans
Herbert Grönemeyer got the crowd going on Thursday evening at the Wiener Stadthalle, but not everyone was happy about it. His sweeping attack on "the right-wingers," whom he wants to see "disappear into their holes," sparked outrage among many fans.
One of the concertgoers was Stefan Petzner, a political advisor with close ties to the FPÖ, who felt provoked several times during the concert. Once when Grönemeyer dedicated the bilingual German-Turkish song "Doppelherz" to "all migrants" and described it as "disgusting" to forbid refugees from living here.
"We're good enough to pay"
"We're good enough to pay for the expensive tickets, but singing for migrants and refugees – not with me," said Petzner.
"Terrible drivel"
"I'll soon be 70 and never thought I'd have to stand up for democracy again in my life," said Grönemeyer in his angry speech. "We are politically democratic and will remain politically democratic." He said he would "persevere until all this agitation and the people with their terrible right-wing drivel disappear back into their holes and finally leave us alone."
Grönemeyer said that people with a migrant background had helped build this country. Petzner responded: "I don't know which country he was referring to, but it certainly wasn't Austria." When Grönemeyer said that right-wingers should crawl back into their holes, Petzner had had enough.
"Political hate speech"
A glance at social media proves Petzner right. Many concertgoers feel they have been taunted. One user, for example, said: "It's actually terrible when you pay for admission and then get to hear left-wing political hate speech." Petzner adds: "If Mr. Grönemeyer wants to get involved in politics, then he should rename the concert stage an election campaign stage and give speeches in village squares."
