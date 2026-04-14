Gloggnitz bleibt vorne – wichtiger Sieg für FavAC!

Gloggnitz bleibt in der Regionalliga Ost weiter auf der Überholspur! Mit dem 7:4 über Verfolger Donau hat man den nächsten Schritt Richtung Meistertitel gemacht und liegt jetzt vier Zähler vor Leobendorf (0:4 in Oberwart). Im Tabellenkeller hat der FavAC ein weiteres Lebenszeichen von sich gegeben. Mit dem 2:1-Sieg über Horn hat man den Waldviertlern wohl die letzten Aufstiegsträume zerstört. Die Highlights der Runde gibt es im Video.