Viel Zeit und Geld | Klarer Befehl

Viel Zeit und Geld. Welche Meinung haben die Österreicher zum Bundesheer? Ist unser Militär in der Lage, das Land zu verteidigen, können unsere Soldaten die Grenzen der Republik schützen? Auf diese und noch mehr Fragen gab es bisher kaum Antworten. Auch zur Frage, ob der Wehrdienst verlängert werden soll, geben die Parlamentsparteien unterschiedliche Antworten. So verfiel Bundeskanzler Christian Stocker auf die Idee, das Volk darüber abstimmen zu lassen. Aber nicht, ob man für oder gegen eine Verlängerung des Dienstes sei, sondern bloß für welche der Verlängerungsvarianten. Die Vorbereitung dieser umstrittenen Volksbefragung würde viel Geld und Zeit kosten. Und würden im Herbst überhaupt genug Österreicher daran teilnehmen, um ein repräsentatives Ergebnis zu erzielen?