Nächste Hürde für Fusion von LKH und UKH genommen

Die Übersiedlung des Unfallkrankenhauses Salzburg auf das Gelände der Landeskliniken nimmt Gestalt an. Wie das Land am Dienstag informierte, hat nun auch das Gesundheitsministerium die Kooperation zum Neubau einer orthopädisch-traumatologischen Klinik am Gelände des Uniklinikums (Campus Landeskrankenhaus) genehmigt. „Jetzt können wir nach jahrelanger Vorbereitung an die Detailplanung und Umsetzung gehen“, teilte AUVA-Obmann Mario Watz in der Aussendung mit.