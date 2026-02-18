Brand bei Bahngleisen forderte drei Feuerwehren

Konferenz mit Inter und Leverkusen ab 21 Uhr LIVE
Im obersteirischen Judenburg stand Mittwochnachmittag der Bahndamm in Brand. Das Feuer drohte, auch auf einen angrenzenden Wald überzugreifen. Drei Feuerwehren verhinderten Schlimmeres.
Laut dem Bereichsfeuerwehrverband stand Mittwochnachmittag auf einer Fläche von 400 Quadratmetern der Bahndamm in Brand. Das Feuer drohte bereits, auf den angrenzenden Hochwald überzugreifen.
Die Feuerwehren Judenburg-Stadt, Pöls und Rothenthurm gelang es aber, ein weiteres Ausbreiten der Flammen rechtzeitig zu verhindern. Der Brand wurde mit mehreren Löschleitungen bekämpft und schließlich vollständig gelöscht.
Der Einsatz dauerte laut Feuerwehr in Summe zwei Stunden. Verletzt wurde niemand.
