Waffenstillstand | Keine Heeres-Befragung?

Waffenstillstand. Es ist eine Schlacht – oder gar ein Krieg? – in dem kaum einer etwas gewinnen kann. Diese Erkenntnis dürfte sich nun in der Dreier-Koalition langsam breit machen, nachdem sich seit der Veröffentlichung der Vorschläge der Wehrdienstkommission alle drei Regierungsparteien in Stellung gebracht haben. Und zwar, so der Eindruck, indem die symbolischen Kanonen aufeinander gerichtet werden. Die Neos grundsätzlich gegen eine Verlängerung, die SPÖ am liebsten ohne Verlängerung des Zivildienstes und die ÖVP, die seit der Kanzler-Rede auf eine Volksbefragung setzt. Gestern, so die Botschaft nach einem ersten „Friedensrat“ der drei Regierungsparteien mit den Klubobleuten und Wehrsprechern, habe man sich wenigstens auf einen Waffenstillstand geeinigt.